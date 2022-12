Es war das etwas andere Musikantentreffen: Ganz auf Weihnachten zugeschnitten, versetzten mehr als zwölf Interpreten die zahlreichen Zuhörer im Bräuwerck-Saal in eine Stimmung der Melancholie und des Innehaltens.

Die routinierten Musiker griffen zur Konzertina , zur Steirischen, zum Akkordeon, zur Gitarre, zur Trompete und zum Kontrabass – das Gehörte ein echter Genuss. „Fröhliche Weihnacht überall“, „Jingle bells“ und „In der Weihnachtsbäckerei “ erklangen in feiner Harmonie, „ Stille Nacht , heilige Nacht“ in einer anrührenden Version. Das Publikum folgte dem wohl beliebtesten Weihnachtslied der Deutschen mit Hingabe. Am Klavier saß die 90-jährige Erna aus Röthelbach bei Bindlach, Klaus Albrecht begleitete sie am Akkordeon und mit ausgewogener Stimme.

Die Trompetenkünste des Erich Wochele sprachen mal wieder Bände, er ist unverzichtbar. Und Werner Albrecht (Bassgitarre) und sein Sohn Basti (Akkordeon) aus Bayreuth, zwei Virtuosen, sind ebenso seit langem gern gesehene Gäste. Später dann noch ein bisschen Schlager und Volksmusik, und ein gemeinsamer Abschiedsgruß aller Mitwirkenden. Was mit viel Applaus belohnt wurde. h.w.