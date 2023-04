Die lokale Steuerungsgruppe des Fairtrade- Landkreises Kulmbach mit Uschi Prawitz, Brigitte Soziaghi, Osterhase Elke Brehm und Ingrid Flieger stand kürzlich mit einem Aktionsstand vor dem Weltladen in der Fußgängerzone und informierte interessierte Bürgerinnen und Bürger, wie das Schenken und Feiern zum Osterfest ökologisch, fair und regional gestaltet werden kann.

Bei einem Quiz rund um Faire Produkte waren schwierige Fragen zu beantworten. Als Belohnung gab es faire Preise, Kaffee, Schoko-Riegel oder Gewürze zu gewinnen.Auch ein lustiger Osterhase fehlte nicht, der gefärbte Eier von unserer regionalen Landwirtschaft an Kinder und Familien verteilte.

Die Einzelhändler, Direktvermarkter, Hofläden sowie die Weltläden in Kulmbach oder Himmelkron hätten für Ostern viele Geschenkideen parat, macht Ingrid Flieger deutlich. Mit individuellen Gutscheinen, regionalen Geschenkkörben, selbst gemachten Marmeladen, selbst gemachten Osterhasen vom Bäcker oder Konditor, faszinierende Bücher oder unterhaltsame Gesellschaftsspiele könne man seine Lieben ganz einfach überraschen.

Faires Osterfrühstück

„Oder wie wäre es mit einem fairen Osterfrühstück bzw. Osterbrunch zum Start in den Oster-Sonntag? Frühlingsblumen oder faire Rosen schmücken dabei den schön gestalteten Oster-Tisch. Dabei sollte auch Wert auf regionale sowie saisonale Speisen gelegt werden“, so die Klimaschutzmanagerin des Landkreises. Wer fairen Kaffee, Tee oder Kakao kaufe, entscheide sich für höchste Qualität. Gleichzeitig leiste er einen wertvollen Beitrag zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Kakaobauernfamilien in Entwicklungsländern.

Ingrid Flieger: „Die lokale Steuerungsgruppe des fairen Landkreises Kulmbach und die Partner des fairen Handels bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Unterstützung der Nachhaltigkeits-Kampagne des Landkreises Kulmbach – ,Mach mit und kauf bio, fair und regional ein’. Diese Kampagne wurde auf dem Weg zur Zertifizierung des Fairtrade-Landkreises Kulmbach initiiert.“ red