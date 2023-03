Auf ein breites Interesse stieß der Info-Tag der PTA-Schule ( Berufsfachschule für pharmazeutisch-technische Assistenten ) am vergangenen Samstag. Der Kulmbacher Apotheker Hans-Peter Hubmann, zugleich der Vorsitzende des Bayerischen Apothekerverbandes e. V., sagte auch warum: „Die PTA-Schule ist nach wie vor eine hervorragende Anlaufstelle für junge Menschen, die einen verantwortungsvollen Beruf ergreifen wollen und danach mit Herzblut in die Apotheke gehen.“ Hubmann brachte auch klar zum Ausdruck, dass der Nachwuchs in den Apotheken ersehnter ist denn je: „Viele junge Menschen wollen nicht mehr unbedingt Vollzeit arbeiten, deshalb sind heute mehrere PTAs pro Landapotheke erforderlich und danach wird gesucht wie die Stecknadel im Heuhaufen.“

Beruf mit vielen Facetten

Für Schulleiter Edgar Gräf ist der Pharmazeutisch-technische-Assistent nach wie vor einer der abwechslungsreichsten und interessantesten Berufe, die es überhaupt gibt: „Ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen anderen Beruf gibt, der so viele Facetten aufweist wie die oder der PTA. Wir haben die Abgabe und Beratung von Arzneimitteln, die jetzt nach der neuen Lehrplanänderung noch stärker forciert wird. Wir haben auch die Herstellung von Arzneimitteln, was gerade in Anbetracht der Lieferengpässe in den Apotheken wieder zunehmend an Relevanz gewinnen wird auch schon gewonnen hat.“

Oberbürgermeister Ingo Lehmann (SPD) zeigte sich erfreut, dass die PTA-Schule im Langheimer Amtshof sehr gut angenommen wird: „Nicht zuletzt auch deshalb, weil der Schulleiter und alle Lehrkräfte hier eine super Arbeit machen.“

Zweieinhalb Jahre Ausbildung

16 Lehrkräfte geben hier praxisorientierten Unterricht auf neuestem Wissensstand. Rund 100 Schüler/innen werden in der PTA-Schule im Schuljahr unterrichtet. Die Ausbildungsdauer geht über zweieinhalb Jahre – eine zweijährige Schulausbildung und ein halbes Jahr Praktikum in der Apotheke.