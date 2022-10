1974 wurden durch Privatinitiative in den östlichen Trebgaster Siedlungsgebieten Kabel verlegt und die Antennengemeinschaft „Am Bühl“ gegründet. Der Anschluss an eine zentrale Kabellösung 1990 und die Fusion mit der westlichen Parallelgemeinschaft „IG Lindauer Straße“ ein Jahr später waren weitere Meilensteine. Davon haben viele Haushalte profitiert.

„Seit fast 50 Jahren halten wir mit unserer Anlage den Betrieb mit ehrenamtlich tätigen Kräften am Laufen und sorgen dafür, dass unsere Mitglieder ein vernünftiges und überwiegend stabiles Fernsehprogramm empfangen können“, war Vorsitzender Albert Kolb bei der Generalversammlung der Antennengemeinschaft Trebgast schon ein wenig stolz.

Gleichzeitig verhehlte er nicht, dass sich die Zeiten etwas geändert haben und man auch der Realität ins Auge sehen müsse. „Die Technik ist nicht aufzuhalten. Die jüngere Generation nutzt heute überwiegend das Internet, wir sehen inzwischen viele Parabolspiegel an den Häusern.“ Kolb appellierte an die Mitglieder, Solidarität zu zeigen und eine Kündigung des Anschlusses nicht unbedingt als erste Sparmaßnahme in Betracht zu ziehen. Er verwies darauf, dass der Jahresbeitrag unverändert günstig sei. „Wir hoffen, unsere Leistung irgendwann auch über das Internet anbieten zu können“, wagte er einen Blick in die Zukunft.

Technischer Leiter Manfred Reitmeier erläuterte, dass es für manches defekte Bauteil heute keinen Ersatz mehr gebe. Er wünschte sich mehr Unterstützung bei der Instandhaltung der Anlage. Technisch interessierte Leute könnten ihm hier eine große Hilfe sein.

„Trotz sinkender Beitragseinnahmen können wir unseren seit 1994 geltenden Jahresbeitrag von 72 Euro auch weiterhin beibehalten“, war die gute Nachricht von Schatzmeister Matthias Wendler. In Versform lobte Kassenprüfer Bernd Bittermann die Arbeit Wendlers.

Die Neuwahlen brachten keine Veränderungen: Vorsitzender Albert Kolb, 2. Vorsitzender Werner Diersch, Technischer Leiter Manfred Reitmeier, Stellvertreter Rainer Hartmann , Schatzmeister Matthias Wendler, Stellvertreterin Gerlinde Muhr, Schriftführer Herwig Neumann. hd