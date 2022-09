Mit der Übergabe der Anstecknadel an ihre Nachfolgerin Anna Müller endete die Präsidentschaft von Anja Gimpel-Henning beim Kiwanisclub. Zuvor erinnerte die Präsidentin an die zahlreichen Aktivitäten des Teams im abgelaufenen Clubjahr: vom Nikolaus-Besuch der Heilpädagogischen Tagesstätte, der Ausstattung der „Kleinen PrinZen“ in der Meußdoerffer-Schule mit neuen Sitzmöbeln über die Krapfen-Aktion bis zur Teilnahme am Altstadtfest und am Family-Fun-Festival.

Viel Zeit und Arbeit war erforderlich, um eine dreitägige Convention zu organisieren: Zur Jahresversammlung der deutschen Kiwanis-Familie hatte das Kulmbacher Clubmitglied Annegret Pachner eingeladen, die ein Jahr lang Governor und damit Chefin der 132 deutschen Kiwanisclubs mit rund 3000 Mitgliedern war.

Die neue Präsidentin gab ihre Marschrichtung vor: „Kiwanis bedeutet für mich: Hinsehen, wo andere wegsehen. Wir wollen andere ermutigen, mitzuhelfen und aufeinander zuzugehen. Solidarität, Zusammenhalt und Gemeinschaft sind Schlagwörter, die unsere Gesellschaft jetzt benötigt, um die künftigen Herausforderungen zu bewältigen.“