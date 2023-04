Was macht noch mehr Spaß als Backen? Selbstgebackenes zu verschenken! Die Auszubildenden von Ireks nahmen das Osterfest zum Anlass, den Kindern und Jugendlichen der Geschwister-Gummi-Stiftung in Kulmbach eine süße Überraschung zu bereiten. Unter Anleitung einer Auszubildenden im Ausbildungsberuf Bäcker sowie des Teams der Ireks-Backakademie lernten sie, wie man Osterhasen und geflochtene Osternester aus Hefefeinteig backt. Gemeinsam stell-ten sie circa 160 Gebäcke her und dekorierten sowie verpackten diese österlich.

Die Fachbereichsleitung für Familie und Erziehung, Edeltraut Dahlhoff, und der für das Kinderhaus zuständige Leiter Udo Dirks nahmen die Nester und Hasen gerne für die Wohngruppen entgegen. red