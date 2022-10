Gott für seine Gaben danken – hierzu kamen am vergangenen Sonntag, dem Erntedankfest , Kinder und Erwachsene zu einer Familienwortgottesfeier in der St.-Bartholomäus-Kirche in Ludwigschorgast zusammen.

Mit Früchten, Obst, Gemüse und einem großen Laib Brot war der Altarraum reichlich geschmückt.

Glaubensbotschaften am Baum

„Ein Zeichen, was wir alles im Überfluss ernten, während andere hungern müssen“, sagte Wortgottesdienstleiterin Maria Kienzle zu Beginn der eindrucksvollen Feier. Und: „Wofür dankst du Gott ?“, war eine der Fragen an die Kinder. Hanna dankte, dass sie zu Essen und zu Trinken hat und David, dass ihm das Lernen so leicht fällt.

Vor dem Altar zeigte sich ein kleiner Kirschbaum als Symbol für Werden und Wachsen. Dazu hängten die Buben und Mädchen aus Ludwigschorgast und Neuenmarkt selbstgebastelte Blätter und Früchte mit ihren Glaubensbotschaften, die sie zuvor verlesen hatten, an die Zweige.

Zudem sangen sie das Mitmachlied „ Gott ist die Liebe“ und begleiteten den Text mit passenden Bewegungen. Am Ende wurde noch Brot verkauft, dessen Erlös der Weltmission gespendet wird. tb