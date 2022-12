Mit Gerhard Pfarrer feierte ein bekannter und einst sehr erfolgreicher Fußballer seinen 75. Geburtstag. Der frühere Volksschullehrer erlernte beim BSC Kulmbach das Fußball-Einmaleins und wechselte später zum TSV 08 Kulmbach , mit dem er auch in die Landesliga aufstieg und seine erfolgreichste Zeit als Fußballer erlebte. Eine schwere Krankheit zwang Gerhard Pfarrer, seine Fußballschuhe frühzeitig an den Nagel zu hängen. Seine früheren Sportkameraden vom TSV 08 Kulmbach mit Ehrenpräsident Günther Kintzel und den Mitspielern Ewald Bauernfeind, Gerhard Döring, Dieter Fritz, Roger Hahn und Günther Senar gratulierten ihm in Kasendorf zum Geburtstag. Ebenso Alfred Roßmeisl, mit dem der Jubilar in der Blaich beim BSC schöne Fußballerzeiten erlebte. Glückwünsche überbrachte auch Pfarrer Stefan Lipfert von der Kirchengemeinde Kasendorf . Rei.