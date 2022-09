Grund zum Feiern gab es am Kulmbacher Klinikum: Alle 20 Absolventen der dreijährigen Ausbildung in der Pflege haben ihr Examen bestanden. Gleich fünf Mal konnten die Verantwortlichen sogar Staatspreise für ein hervorragendes Abschlusszeugnis übergeben, und zwar an Vanessa Adler, Mia Buß , Luisa Kaiser, Juliette Schuhmann und Mia Söllner.

Für die neuen Gesundheits- und Krankenpfleger sprach Vanessa Adler von einem „wundervollen Beruf“ und wünschte sich Wertschätzung für alle, die in der Pflege tätig sind. 19 der 20 Absolventen werden am Klinikum Kulmbach bleiben.

Landrat Klaus Peter Söllner lobte die Qualität der Ausbildung in Kulmbach . „Das Klinikum Kulmbach ist leistungsfähig und bietet gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten“, sagte er.

Oberbürgermeister Ingo Lehmann meinte, dass die Ausbildung währen der Corona-Pandemie die Gruppe zusammengeschweißt habe. „In der Pflege werden Menschen händeringend gesucht.“

Oberin Mary-Ann Bauer von der BRK-Schwesternschaft Nürnberg schaute zurück auf die bewegten Zeiten der Pandemie. Im März 2020 habe sich fast alles geändert. Auch die geplante Ausbildung habe man umstrukturieren müssen.Unterricht in Präsenz sei nicht mehr möglich gewesen. Trotzdem habe es die Gruppe geschafft, eine Gemeinschaft zu werden.

Der Klassenleiter und stellvertretende Leiter der Berufsfachschule am Klinikum, Jürgen Wiesel, betonte, wie schön es sei, dass erstmals wieder Angehörige bei der Examensfeier dabei sein konnten und „dass wir auf den letzten Metern keinen verloren und alle ihr Examen bestanden haben“. Vieles sei anders gelaufen als in anderen Ausbildungsjahrgängen. Es habe keine Exkursionen und Schulausflüge gegeben, Präsenzunterricht sei über weite Strecken nicht möglich gewesen. „Unsere Schülerinnen und Schüler haben große Flexibilität und Einsatzbereitschaft bewiesen.“

Wie immer untermalte auch diesmal Valentina Backert die Feierstunde im Klinikum musikalisch. Eine besondere Überraschung hatte am Ende Mia Buß parat, als sie das Lied „Zeit zu gehen“ der Gruppe „Unheilig“ vortrug.

Die erfolgreichen Absolventen (ohne Ortsangabe Kulmbach ): Vanessa Adler (Thurnau), Mia Buß, Laura Döring (Grafengehaig), Julia Dorsch (Trebgast), Lea-Marie Dorsch (Mainleus), Laura Gardill (Weismain), Saskia Günther (Presseck), Beata Humaniuk (Bayreuth), Lara Jungwirth (Neudrossenfeld), Luisa Kaiser (Wilhelmsthal), Nina Locker (Bad Berneck), Anika Manig (Selbitz), Simon Rank (Regnitzlosau), Elisa Riedel (Marktrodach), Melissa Schiller (Kronach), Nico Schmitt (Thurnau), Janina Schramm (Marktleugast), Juliette Schuhmann (Neudrossenfeld) Mia Söllner und Anja Weigel. red