Beim Regionalentscheid für den 64. Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels im Stadt- und Landkreis Kulmbach , in der Bücherei am Stadtpark, ging als Siegerin Alison Hansl aus Kulmbach hervor. Mit ihr lasen weitere drei Mädchen und ein Junge um die Wette.

Die Kandidaten

Folgende Kandidaten stellten sich der Jury: Mira Knörrer, Neudrossenfeld, Alison Hansl, Kulmbach , Cheyenne-Clara Hohlweg, Kulmbach , Hamid Hesso, Mainleus, und Klara Leoni Schmidt, Neuenmarkt. In der Jury waren Kerstin Zapf, Birgit Hain, Karin Minet und Christine Friedlein vertreten. Büchereileiterin Pia Wich freute sich, dass der traditionsreiche Wettbewerb erneut von der Stadtbücherei Kulmbach ausgetragen werden konnte.

Alle teilnehmenden Kinder erhielten eine Urkunde sowie das Buch „Agnes und der Traumschlüssel“ von Tuutikki Tolonen (Carlsen). Die Siegerin des Kreiswettbewerbs darf zum Bezirksentscheid in Bayreuth fahren. Das Bundesfinale mit 16 Landessiegern findet am 21. Juni in Berlin bei Radio Berlin-Brandenburg (rbb) statt.

Der Vorlesewettbewerb wird von der Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Mit ca. 600.000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb der älteste und größte Schulwettbewerb Deutschlands. Werner Reißaus