Im Kreise seiner Familie feierte der Hutschdorfer Alfred Semmelmann mit seinen Töchtern Ruth Haselmann und Annette Frankenberger, deren Ehemännern Rainer Glissnik und Matthias Braese, Enkelin Sina Haselmann mit Stefan Schmidt und Enkel Markus Haselmann mit Frau Miriam und Urenkelinnen Luise und Selma sowie weiteren Verwandten seinen 95. Geburtstag.

Seit einigen Jahren lebt er in Kulmbach im Seniorenwohnheim der Diakonie in der Tilsiter Straße. Am 16. Dezember 1927 wurde Alfred Semmelmann in Buchloch (Thurnau) geboren. Nach dem Krieg wurde er zunächst in der Spinnerei eingestellt. Er machte dann eine Lehre bei der Firma Vetterlein in Kulmbach zum Maler. 1966 legte er die Meisterprüfung ab und machte sich selbstständig.

1953 heiratete er seine Frau Babette, die 2021 verstarb. Alfred Semmelmann ist das letzte lebende Gründungsmitglied des SV Hutschdorf und der Jubilar freute sich riesig, als ihm Vereinsvorsitzender Stefan Wunderlich einen Schal seines Vereins überreichte.

Für die Freiwillige Feuerwehr Hutschdorf gratulierte Vorsitzender Uwe Ganzleben. Auch im Gesangverein war er jahrzehntelang aktiv, hier gratulierte Vorsitzende Kathrin Dörfler. rg