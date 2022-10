Die Wirtschaftsjunioren Kulmbach und „Plant-for-the-Planet“ laden alle Kinder der Klassen drei bis sieben zum Aktionstag ein. Am Samstag, 26. November, können 80 Kinder spielend mehr über die Klimakrise, Klimagerechtigkeit und den Einfluss von Bäumen auf unser Klima lernen und werden Teil der Baumpflanzaktion im Landkreis.

Hilfe für die Wiederaufforstung

Bereits im August riefen die Wirtschaftsjunioren Kulmbach in gemeinsamer Aktion mit der Stadtförsterin Carmen Hombach und der Organisation „Plant-for-the-Planet“ zur Spende auf, um so die Wiederaufforstung im Landkreis Kulmbach zu unterstützen. Inzwischen konnten so insgesamt 7434 Bäume finanziert werden.

Die Spendenaktion wird begleitet von einem Aktionstag , der sich speziell an Kinder und Jugendliche aus dem Landkreis richtet. Hier lernen diese, welche Auswirkungen die Klimakrise hat und auch, wie sie selbst in Aktion treten können.

Nähere Infos und Anmeldung

Der Aktionstag findet im Markgraf-Georg-Friedrich-Gymnasium in Kulmbach statt. Los geht es um 9 Uhr (Ende 17.30 Uhr).

Der Aktionstag ist kostenlos – inklusive der Verpflegung für den gesamten Tag.

Interessierte können sich auf der Website von „Plant-for-the-Planet“ unter www.plant-for-the-planet.org/de/academies für die Aktion anmelden. red