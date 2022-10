Der Bayerische Energiepreis 2022 des Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie wurde an die AGO GmbH Energie + Anlagen aus Kulmbach vergeben. Das Unternehmen erhielt den Hauptpreis für seine neu entwickelte Hochtemperaturwärmepumpe für die industrielle und kommunale Wärmeversorgung. Mit dem Preis sollen in Bayern die Unternehmen prämiert werden, die sich in den Bereichen der neuen Energietechnologien, erneuerbaren Energien und Energieeffizienz besonders auszeichnen. Das teilt die Firma gestern auf ihrer Internetseite mit.

Die Auszeichnung erhielt die AGO GmbH aus Kulmbach für die weltweit erste Hochtemperaturwärmepumpe namens „AGO Calora“, die sie auf Basis des natürlichen Stoffpaars Ammoniak/Wasser entwickelt hat und mit der eine Wärmeversorgung von bis zu 150 Grad Celsius möglich ist. Der Wärmebedarf in der Industrie und auch in der Fernwärmeversorgung liegt nämlich häufig bei Temperaturen deutlich über 100 Grad und wurde bisher fast ausschließlich durch die Verbrennung fossiler Energieträger gedeckt. Zusammen mit den Stadtwerken Neuburg an der Donau hat AGO im letzten Jahr eine erste Demonstrationsanlage mit rund einem Megawatt Heizleistung errichtet, bei der die Wärme aus einem Niedertemperaturwärmenetz als Wärmequelle genutzt und in ein Heißwassernetz zur Versorgung einer Mälzerei mit 135 Grad eingespeist wird. Mit dieser erfolgreich patentierten Wärmepumpenlösung ist eine CO2-freie Wärmeversorgung im industriellen Maßstab von circa 0,5 Megawatt bis circa 10 Megawatt pro Wärmepumpe und einmalig hoher Effizienz möglich. Geschäftsführer Günther Hein sieht in der von AGO entwickelten Hochtemperaturwärmepumpe einen bedeutenden Baustein für die Transformation der Wärmeversorgung in Deutschland. red