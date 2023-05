Erstmals wurde in die Dreifachturnhalle zu einer Fußball-Hort-Kreismeisterschaft eingeladen und um es gleich vorwegzunehmen: Es war ein Volltreffer, den die beiden Erzieher und Hauptorganisatoren, Sebastian Winterstein und Samuel Bastobbe, zusammen mit dem Team der Kita „Abenteuerland“ Neuenmarkt an Land gezogen haben.

Die Begeisterung der Kids bis zur dritten Grundschulklasse kannte keine Grenzen. Damit war auch klar, dass dieses Hort-Turnier keine Eintagsfliege bleiben, sondern im kommenden Jahr eine Wiederholung erfahren wird. Samuel Batobbe erzählte kurz, wie das Turnier geboren wurde: „Wir haben uns mit den Kindern zusammengesetzt und da hat man sich diese Fußballgruppe gewünscht. Wir haben dann alle Kinderhorte im Landkreis mit ins Boot genommen und so ist das Turnier letztlich zustande gekommen. Wir haben dazu einmal in der Woche trainiert und in den Osterferien sogar mehrmals.“ Bürgermeister Alexander Wunderlich übernahm als Vorsitzender des Schulverbandes Neuenmarkt-Wirsberg die Schirmherrschaft und stellte die Sporthalle dafür kostenlos zur Verfügung. Er dankte auch der Sparkasse Kulmbach-Kronach und dem Landkreis Kulmbach für die finanzielle Unterstützung: „Jedes Herz von einem Papa lacht, wenn man die Kinder in der Halle spielen sieht.“ Für die Sparkasse war es nach den Worten von Vorstand Steffen Potstada eine Herzensangelegenheit, dieses Turnier zu unterstützen: „Eine tolle Idee, ein tolles ehrenamtliches Engagement und dafür sind wir gerne bereit, einen kleinen Beitrag zu leisten.“ Und stellvertretender Landrat Jörg Kunstmann betonte: „Wenn gute Ideen im Landkreis umgesetzt werden, dann ist natürlich der Landkreis an erster Stelle bei dieser hervorragenden Idee mit dabei.“

Acht Kinderhorte nahmen an dem Turnier teil. Neben dem Gastgeber, dem Hort der Kita „Abenteuerland“ Neuenmarkt waren noch der Awo-Kinderhort Wirsberg, der Awo–Hort „Haus des Kindes- Fantasia“ Kulmbach, Hort des Gartens „Eden“ Himmelkron, Hort der Kita „Mäuseparadies“ Himmelkron, Hort „Zentrum für Kinder und Familien“ Mainleus, Schülerhort Stadtsteinach der Geschwister- Gummistiftung und der Ökumenische Kinderhort Kulmbach der Geschwister-Gummistiftung. Die Leiterin der Kita „Abenteuerland“, Sylvia Düreth, freute sich über die große Teilnahme: „Als Einrichtung war es uns dabei sehr wichtig, dass nach der Corona-Pandemie wieder eine gemeinsame Veranstaltung zwischen den einzelnen Einrichtungen stattfinden konnte.“ Rei.