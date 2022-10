Die ortsbildprägende Ulme in Ludwigschorgast ist Geschichte . Der gut 120 Jahre alte Baum in der Dorfmitte ist abgestorben und musste gefällt werden. „Schade darum. Die stattliche Ulme war ein Blickfang und von Weitem sichtbar. Es fehlt jetzt etwas“, sagte Grundstücksbesitzer Reinhard Hildner. Doch gab es für ihn nur eine Konsequenz: Der bis zu 25 Meter hohe Baum musste weichen, da er zu nahe an der Hauptstraße stand. Herabfallende Äste würden zur Gefahr für Fußgänger und Verkehr werden.

Schon vor drei Jahren begann der Laubbaum mit majestätischem Wuchs zu schwächeln, erinnerte sich Hildner. Tote oder kranke Äste seien fachgerecht entfernt worden. Noch in diesem Frühjahr beobachtete er einen Neuaustrieb. Aber mit der Herrlichkeit sei es schnell vorbei gewesen. Was übrig blieb, war ein völlig kahler Baum.

Für Friedhelm Haun, früherer Kreisfachberater, ist der Pilzbefall, der durch den Ulmensplintkäfer hervorgerufen wird, meist die Ursache für das Ulmensterben. Der Schädling, eine Art Borkenkäfer, so Haun, bohrt sich in den Baum ein, verstopft durch die Pilzsporen die Leitungsbahnen, so dass kein Wassertransport mehr stattfinden kann. tb