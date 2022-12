Gleich mehrere Unfälle baute am Samstagnachmittag ein 82-Jähriger mit seinem Audi in Ortsgebiet von Marktschorgast . Der erste Unfall ereignete sich gegen 14.40 Uhr im Unteren Anger, hier touchierte der Senior einen am Straßenrand geparkten Renault so stark, dass dieser ein Stück nach vorne geschoben wurde. Dennoch fuhr er einfach weiter, ohne sich um den entstanden Sachschaden zu kümmern. Im Anschluss fuhr er zum Kapellenberg und streifte beim Abbiegen an der Einmündung eine mit ihrem Opel wartende 62-Jährige. Auch hier fuhr der ältere Herr einfach weiter. Die 62-Jährige folgte ihn jedoch und verständigte die Polizei . Während der Unfallaufnahme nahmen die Beamten der Stadtsteinacher Polizei Kontakt mit der Staatsanwaltschaft Bayreuth auf. Noch vor Ort musste der 82-Jährige seinen Führerschein wegen des unerlaubten Entfernen vom Unfallort abgeben. Am Folgetag meldete sich ein weitere Geschädigter, hier hatte der Senior das Fallrohr einer Dachrinne am Hinteren Markt beschädigt. Bei den Verkehrsunfällen entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzten 25.000 Euro.