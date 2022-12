Kurz vor Weihnachten schüttete die VR-Bank Oberfranken Mitte eG ihr Füllhorn aus. An insgesamt zwölf Vereine und heimische Institutionen aus Untersteinach , Stadtsteinach, Rugendorf und Wartenfels übergab Bereichsdirektor Gerhard Zettel Schecks im Gesamtwert von 5800 Euro. „Wir sind offen für viele Menschen und möchten in der Breite wirken. Damit möchten wir für wertvolle Arbeit in den Ehrenämtern danken“, so Zettel.

Der Stadtsteinacher Bürgermeister Roland Wolfrum dankte im Namen aller Spendenempfänger für „ein in der Region verwurzeltes Bankinstitut“.

Spenden für folgende Vereine

Untersteinach : Blasmusik (Neugründung einer Jugendkapelle), Fortuna (Zuschuss für Materialcontainer), Schützengesellschaft (Anschaffung eines Fernsehers), evangelische Kirche (Akku für Rasenmäher). Stadtsteinach: Schützengesellschaft (Anschaffung eines Lichtpunktgewehrs), Musikverein (Musiklehrer für Bläserklasse), Faschingsgesellschaft (Kostüme für die Maxigarde), TSV Stadtsteinach (Platzpflege). Rugendorf: Dorfmusik (Klarinette für Jugendabteilung), SG Rugendorf/Losau (Platzpflege). Wartenfels: ATS Wartenfels (Zaunsanierung), Frankenwaldverein (Fassadenerneuerung Frankenwaldhütte). Werner Oetter