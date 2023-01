Eine erfreuliche Sache durfte die Stadt Burgkunstadt in der Form einer Spende erleben. So hat sich vor kurzer Zeit aus Stadträten der „Arbeitskreis Spielplatz“ gegründet. Man ist hier dabei Spielplätze genauer unter die Lupe zu nehmen und mögliche Probleme zu beseitigen oder gar neue Spielgeräte anzuschaffen oder ganz einfach zu überlegen was dabei möglich ist. Nun waren es einige dieser Räte und auch Mitarbeiter des Bauhofes die einige Spielplätze genau angeschaut haben. Wir wollen diese einfach ein wenig „Aufhübschen“ meint dazu Stadträtin Verena Beck.

Fündig wurde man beim Spielplatz zwischen Schwimmbadparkplatz des Kuno-Mare und Wolfsberg. Da dieser an einem zentralen Fußgängerweg liegt, kommen hier immer wieder Kinder und Eltern mit Kleinkindern vorbei. Hier könne etwas getan werden, war die einhellige Meinung.

Gewonnen wurde die Raiffeisenbank mit ihrer Aktion „VR hilft in der Region“, so dass jetzt 2500 Euro für diesen Spielplatz zur Verfügung gestellt wurden. Bei der Übergabe freute sich Bürgermeisterin Christine Frieß über diese großzügige Zuwendung. Gerade wenn Kinder davon profitieren, müsse man sehr dankbar für die Spende sein. Es sei immer wieder eine tolle Sache, derartige Gelder zu erhalten, um Projekte für die Öffentlichkeit möglich zu machen, wo es finanziell sonst schwierig wäre. Sie dankte Mitarbeiterin Diana Kolb, die das Ganze auf den Weg gebracht hatte. Roland Dietz