Erstmals haben die Zimmerer-Innungen Bayreuth und Kulmbach eine gemeinsame Freisprechungsfeier durchgeführt. Den frischgebackenen Gesellen der Bayreuther rief Kreishandwerksmeister Karl-Michael Hopf zu, dass sie wahrscheinlich das bisher größte Etappenziel in ihrem bisherigen Leben erreicht haben: „Ihr habt es geschafft, ihr seid der lang ersehnte Nachwuchs, die Fachkräfte, auf die so dringend gewartet wird.“

27 junge Leute nahmen an der Gesellenprüfung teil, 25 mit Erfolg ab. Laut Hopf sind die Gesellen in der Lage, gute handwerkliche Arbeit zu leisten. „Das Zeugnis ist ein offizielles Dokument, um zu beweisen, dass ihr was auf dem Kasten habt und beruflich bestehen könnt.“

Mit dem erfolgreichen Abschluss der Lehrzeit wurde nach den Worten des Kreishandwerksmeister ein belastbares Fundament errichtet, auf dem es sich vortrefflich aufbauen lässt: „Durch die Unterstützung eurer Eltern, der Lehrkräfte, der Ausbilder und Betriebe und natürlich durch euren Fleiß und euer Durchhaltevermögen habt ihr euch den goldenen Boden geschaffen, auf dem das Handwerk gebaut ist.“

Wirtschaft am Leben gehalten

Hopf bedauerte, dass der Blick der Bevölkerung auf das Handwerk nicht so wertschätzend ist, wie es zu erwarten wäre. „Wer das Handwerk nicht ehrt, hat einfach keine Ahnung.“ Gerade in der jüngsten Vergangenheit mit all den Schwierigkeiten wie Corona, Lieferengpässen, Energiekrise und dem Krieg in der Ukraine habe das Handwerk die Wirtschaft am Leben gehalten. Hopf machte deutlich, dass das duale Ausbildungssystem auf der ganzen Welt sehr angesehen ist.

Grußworte überbrachten bei der Feier im „Haus des Handwerks“ der Bayreuther Landrat Florian Wiedemann, der stellvertretende Kulmbacher Landrat Jörg Kunstmann und Oberbürgermeister Ingo Lehmann.

Die Auszeichnung der Prüfungsbesten nahmen die Kreishandwerksmeister Karl-Michael Hopf und Günther Stenglein, Obermeister Thomas Rieß und der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, Rainer Hübner, vor.

Die Dankesworte im Namen aller Prüflinge sprach Elias Koppe.

Die drei besten Junggesellen der Zimmerer waren Elias Koppe aus Hummeltal (Firma Holzbau Rieß, Bayreuth), Praxis 1,4, Theorie 2,1; Jonas Kögel aus Simmelsdorf ( Zimmerei Reichel, Plech), 1,3/2,4; Bastian Lehner, Betzenstein (Holz-Beck GmbH, Betzenstein), 1,3/2,4. Rei.