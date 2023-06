Nach nur zwei Wochen sind knapp 2000 Unterschriften für die von den Freien Wählern initiierte Petition gegen das geplante Heizungsgesetz von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Die Grünen) bei Rainer Ludwig eingegangen. „Ich bin von dieser Resonanz überwältigt! Dieses Engagement zeigt ganz klar, dass die Ideologie der Grünen im Hinblick auf das Gebäudeenergiegesetz kläglich an der Realität scheitert. Die Menschen wollen sich gegen die Zwangsmaßnahmen, Bevormundung und Überregulierung wehren“, so der stellvertretende Bezirksvorsitzende der Freien Wähler , der als energiepolitischer Sprecher seiner Partei im Landtag die Petition mit auf den Weg gebracht hat.

„Allein aus Wirsberg stammen über 200 Unterschriften “, so Ludwig. Die größte Resonanz komme aus Stadtsteinach. Unternehmerin, Stadträtin, Ortsvorsitzende und Bezirkstags-Kandidatin Theresa Will hat knapp 650 Stimmen überreicht. „Der Frust und die Unzufriedenheit in der Bevölkerung sind hoch, das merkt man am großen Echo“, sagt sie.

Ab 50.000 Unterschriften ist der Bundestag verpflichtet, sich mit der Petition in öffentlichen Sitzungen zu befassen. Ludwig ist sich sicher, dass man dieses Ziel erreichen kann.

Unter folgendem Link steht die Petition zum Download zur Verfügung: https://rainer-ludwig-fw.de/geplante-zwangssanierungen-freie-waehler-fraktion-will-irrweg-der-ampel-mittels-petition-stoppen/. Am Büro, Obere Stadt 5 in Kulmbach , können Unterschriften-Listen eingeworfen werden. red