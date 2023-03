Ihren 100. Geburtstag konnte Elisabeth Bär am vergangenen Freitag im Kreis ihrer Familie und Freunde im Landgasthof „Zum Paul“ in Buchau feiern. Die rüstige Seniorin kam nach dem Krieg aus Schlesien nach Schmeilsdorf, wo sie ihr Leben lang geblieben ist.

Über zwei Kinder (Tochter Susanne und Sohn Karl-Heinz), fünf Enkel und acht Urenkel durfte sich Elisabeth Bär freuen, und im Mai wird der erste Ururenkel das Licht der Welt erblicken.

„Die Enkel tun mir gut im Alter, da gibt es immer was zu tun“, erzählte die Jubilarin. Außerdem lese sie viel, löse Kreuzworträtsel und stricke immer noch Socken, das halte den Kopf fit. Ihren Körper hielt die gelernte Hauswirtschafterin in ihrem Leben mit Arbeit und Spaziergängen in der Natur aktiv. „Auch die Gartenarbeit hat mir viel Freude gemacht.“

Selbst heute noch gehe Elisabeth Bär gerne und regelmäßig spazieren, verriet ihre Tochter Susanne. Bei ihr lebt die Jubilarin seit mehreren Jahren. Ob sie auch damit rechnet, einmal so alt zu werden wie ihre Mutter? Nun, die Chancen stehen ganz gut. „Mamas Schwester ist drei Wochen vor deren 100. Geburtstag gestorben, und ihre Mutter wurde immerhin auch 97 Jahre alt.“ up