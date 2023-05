Da war ganz schön was los im kleinen Weismainer Ortsteil Krassach. Der Grund dafür war ein recht seltener: Margareta (Gretl) Huber konnte ihren 100. Geburtstag feiern.

Der stellvertretende Landrat Helmut Fischer überbrachte die besten Wünsche des Landkreises und war sehr überrascht über die zweifelsohne vorhandene Vitalität der Jubilarin. „Ich bin doch noch gar nicht so alt, aber schön ist es schon, dass so viele jüngere Männer zu diesem Geburtstag kommen“, meinte Margarete Huber in ihrem wunderbaren Humor.

Auch der Weismainer Bürgermeister Michael Zapf wünschte der Jubilarin weiterhin viel Gesundheit. Nachdem sie eine zeitlang im Haus einer Enkelin wohnte, verbringt sie ihren Lebensabend nun in der Residenz Fischer in Weismain . Der Kontakt zu weiteren Mitbewohnerinnen fördert ihren Lebensmut. Und hier hat sie sich einen kleinen Freundeskreis aufgebaut. Mit Betty Graßmann, Emma Popp und Kathi Stöcker hat sie eine richtige kleine Gemeinschaft gebildet. Die vier genießen das Leben, so gut es geht. Auch das Lesen der Tageszeitung gehört zum Tagesablauf, und den Umgang mit dem Seniorenhandy beherrscht sie ohne große Schwierigkeiten.

Geboren wurde Margarte Huber in Südmähren, wurde von dort mit ihrer Familie nach dem Zweiten Weltkrieg vertrieben und kam so nach Mainleus-Seidenhof. Bei einer Faschingsveranstaltung Vertriebener in Kulmbach lernte sie ihren Mann kennen. Sie heirateten, gründeten in Schirradorf eine Familie und bauten ein Haus. Drei Kinder, sechs Enkelkinder und zehn Urenkel gingen daraus hervor. „Ich war immer zufrieden, denn ich habe die verschiedensten Situationen so angenommen, wie sie waren und sind. Man muss immer das Beste daraus machen“, gibt die Jubilarin jüngeren Menschen gerne mit auf den Weg. rodi