Aus der Laudatio für ein prämiertes Kunstwerk: "Mit einem verschmitzten Schmunzeln zeigt uns Thorsten Lazina unsere ins Wanken geratene Welt auf heitere, ironische Weise. Das Bild des Strandes als Sehnsuchtsort, überdimensional präsentiert, wird empfindlich gestört durch uns anblickende Kühe. Die klare Farbigkeit und prägnante Bildschärfe im realistisch wirkenden Bild bereiten uns erhebliche Konflikte mit unseren Vorstellungen von Wirklichkeit."

Thorsten Lazina ist einer der Preisträger des Blau-Orange-Preises der VR-Bank Coburg anlässlich der Jahresausstellung 2020 im Kunstverein Coburg. Das Wort Jahresausstellung bekomme eine ganz neue Bedeutung, heißt es in einer Pressemitteilung, denn die "nur" online zu betrachtende Schau war die längste Jahresausstellung in der Geschichte des Kunstvereins. Es sei erstaunlich, was sich hinter verschlossenen Türen künstlerisch tue, schreibt Joachim Goslar, der Vorsitzende des Kunstvereins Coburg, in der Mitteilung. Aus knapp 200 Werken hätten sich schließlich eindeutige Ergebnisse in der Auswahl für den Blau-Orange-Preis ergeben. Gleichwertig wurden als Preisträger ausgezeichnet: Jutta Schmidt, Hamburg/Coburg, für ihre fotografischen Arbeiten "Wabi-Sabi", Peter Korn, Meeder, für seine Manuskriptzeichnungen "Acht Briefe an Corona" und eben Thorsten Lazina, Lautertal, für sein Acrylgemälde "Kuhrona".

Die Preisträger könnten leider nicht in gewohnter Form in feierlichem Rahmen geehrt werden, wie es abschließend heißt. Das werde der Kunstverein Coburg aber nachholen, spätestens zur Eröffnung der Jahresausstellung 2021. red