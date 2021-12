In edlem Blau schimmert in diesem Jahr die vom Verein Freunde der Plassenburg herausgegebene Christbaumkugel. Winterlich weiß hebt sich die zart gestaltete Silhouette der Kulmbacher Plassenburg vom metallisch blau glänzenden Hintergrund ab.

Das Blau steht im Christentum als Farbe für den Himmel. Diese Farbe wurde in der christlichen Kunst gerne in Verbindung mit der Gottesmutter gebracht. Diese Tingierung verkörpert für viele Christen Ruhe und Innerlichkeit, Treue und Tradition. Weiß wird mit Freude, Reinheit und Frieden assoziiert. Himmel und Wolken werden durch die Farben Blau und Weiß repräsentiert.

Im dritten Jahr in Folge bieten die Freunde den Baumschmuck an. Der Erlös kommt den Veranstaltungen des Vereins zugute. Die Kugeln sind in einer Auflage von nur 250 Stück für je 4,50 Euro erhältlich bei der Buchhandlung Friedrich am Holzmarkt, im Museumsshop des Kulmbacher Mönchshofs und online beim Kulmbacher Heimatversand HEJ.mart unter der Webadresse hej-mart.de. red