Insgesamt neun Künstlerinnen und Künstler der Gruppe "ART 97688" haben diese Monate der Einschränkungen in einem Kunst-Katalog mit dem Titel "Diese Zeiten" thematisiert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Kissingen. Doch es sind mehr als nur Bilder. "Es sind Statements. Botschaften, kritische Hinterfragungen, aber auch Lichtblicke in Form von Bild und Text", sagt Kulturreferent Peter Weidisch. Der Kunst-Katalog wurde mit Unterstützung des städtischen Kulturreferates realisiert.

"Wach, lebendig, anspruchsvoll"

Immer wieder liest man in den sozialen Medien, dass Kunst nicht stillstehen darf, dass sie sehr wohl systemrelevant ist und vor allem für viele Menschen das gesellschaftliche Leben enorm bereichert. "Trotz Corona geht es in Bad Kissingen wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell weiter. Das taufrische Werk von ART 97688 zeigt, dass und wie in Bad Kissingen in diesen Zeiten der Pandemie Kultur stattfindet - wach, lebendig und anspruchsvoll", ist Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel begeistert. "Da aber seit einiger Zeit das öffentliche Leben eingeschränkt ist und der bildenden Kunst somit die wichtigste Plattform fehlt, haben wir, die Künstlerinnen und Künstler der ARGE uns für eine ‚Ausstellung‘ in Form eines Kataloges entschieden. Denn Kunst braucht Betrachtung. Kunst braucht Öffentlichkeit. Nur die kommunizierte Kunst verändert die Gesellschaft", erklärt Alexander Ruppert, Sprecher von ART 97688.

Über Alexander Ruppert kann der Katalog für zehn Euro gekauft werden; Bestellungen per E-Mail (alex@atelier-ruppert.de). Die Einnahmen fließen in weitere künstlerische Projekte. Denn als Künstlerinnen und Künstler wollen sie aktiv mitgestalten, das kulturelle Leben in Bad Kissingen insbesondere mit bildender Kunst bereichern und manchmal eben auch Zeichen setzen. red