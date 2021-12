Corona und Lockdown - Stillstand für die Kunst? Sicher nicht, denn die meisten Kunstschaffenden sind auch in der Pandemie aktiv und kreativ und leben ihre Kunst, ist sie doch Lebensader und Hoffnungsgeberin. Ihre Kunst der Öffentlichkeit zu zeigen, blieb vielen Künstlern in den letzten zwei Jahren allerdings verwehrt.

Das Hennebergische Museum Kloster Veßra in Südthüringen möchte zehn Kunstschaffenden deshalb die Gelegenheit geben, vom 13. März bis 24. April 2022 ihre unter den besonderen Bedingungen der Pandemie entstandenen Kunstwerke in der Sonderausstellung "Noch da! Kunst in Zeiten von Corona" zu präsentieren.

Willkommen sind Werke der bildenden und angewandten Kunst wie Malerei, Grafik, Fotografie, Plastik und Digital Art. Mit einer Projektskizze, die drei bis fünf Objekte enthält, können sich Interessenten beim Hennebergischen Museum Kloster Veßra bis 16. Januar bewerben. Ansprechpartnerin für alle Fragen der Ausstellungsplanung ist die Kuratorin Christine Hartung (E-Mail: christine.hartung@museumklostervessra.de). Die Projektskizze sollte sowohl Fotos zu den Objekten als auch eine genaue Objektbezeichnung mit Genre, Technik, Material und Maßen beinhalten.

Alle Informationen zur Bewerbung finden sich auch auf der Homepage des Museums unter https://museumklostervessra.de/aktuelles.

Ein Gremium, bestehend aus Kunst- und Kulturschaffenden, wählt aus den Zusendungen zehn Künstler aus. In Abhängigkeit von der Größe der einzelnen Kunstwerke können mehrere Kunstwerke einer Bewerberin oder eines Bewerbers im Kunstraum ausgestellt werden.

Die ausstellenden Künstler erhalten eine Aufwandsentschädigung bzw. eine Versicherungspauschale von 250 Euro. Bei der Vernissage und an den Wochenenden besteht für die Kunstschaffenden die Möglichkeit, weitere Kunstobjekte zu verkaufen.

Die Gestaltung der Exposition vor Ort, die Gesamtbeschriftung der Schau und die Bewerbung auf den Social-Media-Plattformen übernimmt das Museum. Die Kunstwerke sind während der Ausstellungszeit versichert. red