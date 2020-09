In Zusammenarbeit mit der Firma Panzer & Kraus aus Lichtenfels werden im Gebiet des Landkreises Kulmbach - ohne die Stadt Kulmbach und den Markt Kasendorf - in der Woche vom 5. bis 9. Oktober unbrauchbar gewordene Kühlgeräte aus Haushaltungen kostenlos eingesammelt. Mitgenommen werden nur Geräte, die beim Landratsamt bis zum 25. September unter der Telefonnummer 09221/707-100 angemeldet wurden. Die Bereitstellung muss am 5. Oktober bis spätestens 6 Uhr erfolgen.

Leer und grob gereinigt

Es werden nur Geräte entsorgt, in denen sich kein Inhalt mehr befindet und die grob gereinigt wurden. Elektrofachgeschäfte, die von Kunden aus dem Landkreis Altkühlgeräte kostenlos zurücknehmen, können diese gegen Vorlage einer entsprechenden formlosen Bescheinigung der entsorgten Haushalte ebenfalls anmelden.

Als zusätzlicher Service besteht auch die Möglichkeit, an der Dauersammelstelle des Landkreises bei der Firma Drechsler in Kulmbach, Von-Linde-Straße 6, unbrauchbare Kühlgeräte abzugeben. In der Stadt Kulmbach und im Markt Kasendorf findet die nächste Entsorgung vom 12. bis 16. Oktober statt. red