Kronacher Campus wird "größte Investition seit Kriegsende"

Bei der jüngsten Sitzung des Kreisverbandes des Bayerischen Gemeindetages in der Mehrzweckhalle in Marktrodach berichtete Landtagsabgeordneter Jürgen Baumgärtner über den aktuellen Stand von wichtigen Förderprogrammen für die Kommunen.

Kreisvorsitzender Bernd Rebhan betonte, es sei wichtig zu erfahren, ob und wie in einer außergewöhnlichen Phase die Förderprogramme weiterlaufen. "Die Förderoffensive Nordostbayern beispielsweise ist ein Segen für die Region", so Rebhan, gerade in den Kernorten gelinge es durch die hohe Förderung, Gebäude auf Vordermann zu bringen, die man ansonsten nie hätte sanieren können.

Bürgermeister Norbert Gräbner sah das ähnlich. Er bedankte sich für die Förderoffensive und für die immer großzügige Förderung durch den Freistaat. "Die Förderoffensive hat eingeschlagen wie eine Bombe, eine positive Bombe", so Gräbner.

"Was der Freistaat für seine Kommunen leistet, ist einzigartig in Deutschland", unterstrich Jürgen Baumgärtner zu Beginn seines Vortrags. Die Förderoffensive Nordostbayern mit einer Förderung von 90 Prozent sei das erfolgreichste Programm der Nachkriegszeit. Seit dem Jahr 2016 habe man 200 Millionen investiert. Das Programm sei so erfolgreich, dass es nun mit etwas geringerer Förderhöhe unter dem Namen "Innen statt außen" in ganz Bayern ausgerollt werde.

Weiter mit "Innen statt außen"

Die Nordostbayernoffensive, die in Kürze auslaufe, werde nicht noch einmal aufgelegt, allerdings soll der Abrechnungszeitraum verlängert werden, sagte der Abgeordnete. Er werde sich bemühen, dass alle Projekte, die sich entweder bereits in der Ausschreibung oder im Architektenwettbewerb befinden, noch über die Nordostbayern-Offensive abfinanziert werden können. Danach gehe es mit "Innen statt außen" weiter.

Jürgen Baumgärtner wies darauf hin, dass man in Zukunft ein stärkeres Augenmerk auf das Thema Altlastensanierung richten müsse, damit es sich nicht mehr lohne, Projekte "auf der grünen Wiese" zu planen. Denn oft traue man sich nicht innerstädtische Brachen zu nutzen, weil man nicht wisse, welche Altlasten damit verbunden sind.

Die neuen Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) seien auf Grundlage der Situation in der Frankenwaldgruppe entstanden. "Es gab in Bayern keinen einzigen Zweckverband in einer vergleichbaren Schieflage", erläuterte Baumgärtner. Es bestand ein Rieseninvestitionsstau und keine Aussicht auf Förderung, denn die RZWas gab es im Jahr 2016 nicht mehr.

Nun wurde erreicht, dass die RZWas, die nochmals aufgelegt wurde, sogar bis zum Jahr 2026 verlängert wird und Maßnahmen bis zum Jahr bis 2030 abfinanziert werden können. Ohne die RZWas hätte die Gefahr bestanden, dass Haushalte im Versorgungsgebiet der Frankenwaldgruppe mit bis zu 20 000 Euro Eigenanteil an der Finanzierung des Sanierungsstaus beteiligt worden wären.

Im Rahmen des "Lucas-Cranach-Campus" (LCC) werde mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro in den nächsten 15 Jahren enorm in die Infrastruktur investiert. "Es handelt sich um die größte Investition seit Kriegsende", so Baumgärtner, nicht mit eingerechnet seien volkswirtschaftliche Effekte und Synergieeffekte, die eine solche Investition mit sich bringe. "Wir arbeiten mit dem Programm ,Innen statt außen'", erläuterte der Abgeordnete.

In den nächsten 15 Jahren werde die Beamtenfachhochschule mit perspektivisch 600 Studierenden und 50 Beschäftigten etabliert. Die Verlagerung von Herrsching nach Kronach erfolge sozialverträglich. Zudem werde es den LCC geben mit bis zu 1000 Studierenden und 300 Beschäftigten. Die Philosophie hinter dem Projekt laute zwar "Ein starker Landkreis braucht eine starke Kreisstadt", am Ende sei es aber das Ziel, dass alle Gemeinden etwas vom Campus haben.

Wohnungsbau braucht Förderung

Dringend notwendig sei es vor allem, in Bezug auf die Wohnungssituation besser zu werden. Man müsse gemeinsam mit den Kommunen die Frage der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum angehen. "Es darf nicht sein, dass sich durch die Studenten bei uns die Mieten erhöhen", so Baumgärtner. Dies sei nur staatlich zu lösen. "Wir müssen in den geförderten Wohnungsbau einsteigen, das ist von einer Gemeinde nicht zu leisten, deswegen braucht es interkommunale Lösungen", so Baumgärtner. Aus diesem Grund habe er das Projekt "50 Häuser" gestartet. Im Rahmen des Projekts werden 50 leer stehende Häuser in Stadt und Landkreis Kronach mustergültig saniert.

Die teilweise immensen Einnahmeausfälle stellten die Gemeinden vor großen Herausforderungen, stellte der Küpser Bürgermeister Bernd Rebhan in der ersten Kreisversammlung unter seiner Leitung fest. Die Kompensation der Ausfälle über die Jahre hinweg werde trotz der geplanten staatlichen Finanzhilfe bei der Gewerbesteuer nicht gelingen.

Die Bekämpfung der Pandemie stand im Mittelpunkt eines Vortrag vom Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Helmut Weiß. Die globale Entwicklung sei weitaus dramatischer als in Deutschland. Daher appellierte er auch, die Abstands- und Hygieneregeln als wichtige Schutzmaßnahmen weiter konsequent einzuhalten. red