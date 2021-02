"Es woar amoll ka Faschingsschärz" titelt das Gedicht von 1950 in Kronacher Mundart , das Meta Reichelsdorfer aus Kronach-Ruppen verfasste. Geboren wurde die Verfasserin des Mundartgedichts am 11. Februar 1920, gestorben ist sie am 25. Dezember 2017.

Erschienen sind ihre Zeilen im Buch "Die Rettl und ihr Gaas - Lustige Geschichten aus dem Frankenwald". Hans Blinzler hat das Gedicht leicht gekürzt und überarbeitet:

Weite gett es Lejm auf Erdn, Kinne kumma, Menschn sterbn. Frühling wädds, die Sunna lacht, dezu die liebe Fousanoacht. Die iss ausgerechnt heit.

Es Mittouch-Essn woar suweit, um Zwaa iss Umzuch wie jejds Joahr, macht alles mit, des iss doch kloar. Heit hoamm die Kinne doch ihrn Spass, maskiert hott sich die ganze Klass. Als Scheich und Mohren kunstgerecht, Bolero, Turban, schwazzes Gsecht. Die Murre arranschiert des Zeuch, sie ziecht sa oh, bemoult sa gleich. Aus alta Windln zammgenejht, wenn me di Windln halt nije hejt. Die Mohren stroahln, die Farb woar echt, und drei Touch woars nuch schwazz es Gsecht.

Doann kümmt a Oanruf mittn-nei, heit soll nuch a Begrejbnis sei!

Etz woah a gute Roat scho teue, woss ziecht me oo auf därre Feie? Ka Stückla schwazza Woah in Schroank, es gibt die Oma , gottseidank! Die leiht awall ihr bestes Stück, Ruock, Mantl, wos fe Glück, ijen schwazzn Hut, en Scherm, die Schuh , di Schweste brengt die Strümpf dezuu.

Gepasst hott nex, en Ruock velijet sa gleich, sicht rundüm aus ball wie a Vuochlscheuch. Si nimmt ije Foahroud nei di Hend, dä Voarre hott sa nümme gekennt.

Dä stett im Huof oon Gatt nzau, betroacht sich etzt die Modnschau. Wall ve dänn Oanruf wasse nex: "Woss iss denn dess füra alta Hex?"

Doann hotte sa genau betroacht, unn übes ganza Gsecht gelacht. Socht scheiheilich unn unschenijet: "Als woss hostn du dich heit maskiert?"