Über 30 Jahre ist es her, dass Ingo Cesaro der Malerin Gabriele June Michel den Vorschlag machte, mit ihrer Zwillingsschwester Ulrike Bernardt eine Ausstellung zu organisieren. Für 2020 fest geplant, musste sie wegen Corona bis 2022 verschoben werden.

Am Samstag, 7. Mai, um 11 Uhr wird die Ausstellung „Eins + Eins = Eins“ nun in der Kronacher Synagoge , Nikolaus-Zitter-Straße 27, eröffnet. Es ist ein Projekt der Regionalen Kunstförderung Kronach .

Im Moment läuft „Cesaros temporäre Galerie im Impfzentrum Kronach “, daneben aufgebaut wird als Zukunftsprojekt die virtuelle Galerie „cranach city art galerie“. Demnächst folgt der 15. Mitwitzer Künstler-Markt und die ausgefallene 38. Kunstmesse „ARTkronach“ vom Dezember 2021 wird Anfang Juni in der Kronacher Synagoge nachgeholt werden.

Auch gemeinsame Malerei

Ulrike Bernardt und Gabriele June Michel präsentieren überwiegend Frauenbilder – ein typisches Cranach-Thema im Cranach-Jahr 2022.

Großformatige magische Bilderwelten tun sich dem Betrachter auf. Gabriele June Michel malt Frauen, Bruchstücke und Fragmente verschiedener Persönlichkeiten, immer im Zusammenhang mit Katzen, Fischen, aber auch vom Himmel fallenden toten Vögeln.

Bei Ulrike Bernardt findet man die Verbindung Mensch und Universum mit elfengleichen Frauenfiguren. Sie male krasser als ihre Schwester, betont sie im Gespräch.

Eines haben sie jedenfalls gemeinsam, sie arbeiten großformatig, auch wenn es schwer ist, so große Formate zu verkaufen. Während Bernardt fast ausschließlich in Öl malt, arbeitet Michel schon mal in Mischtechnik. Ulrike Bernardt betrieb viele Jahre ein eigenes Atelier in der Kronacher Altstadt und stellte in den Partnerstädten aus. Sie hat eine eigene besondere Schmuckkollektion kreiert.

Im Moment sind von den Schwestern Arbeiten im Impfzentrum ausgestellt und beide sind in den sozialen Netzwerken stark vertreten.

Michel lebt in Küps und gab vor Jahren ihren Job auf, um als Malerin zu leben. Sie war von Anfang an beim Mitwitzer Künstler-Markt und seit vielen Jahren bei der Kunstmesse „ARTkronach“ dabei. 2019 organisierte Cesaro eine Einzelausstellung für sie.

Beide Malerinnen nutzen die traditionelle Fläche der Leinwand und setzen immer wieder Bildteile zusammen. Sie erreichen damit eine bestimmt Fokussierung, aber auch eine harmonische Komposition. So entstehen raffinierte räumliche Spannungen, sogar eine sinnliche Lust am Kreativen wird spürbar. Vor allem die Versatzstücke neben den Frauen öffnen dem Betrachter die Augen, denn die geheimnisvollen Verbindungen ziehen regelrecht ins Bild hinein.

Die Ausstellung ist bis zum 22. Mai (Dienstag bis Sonntag von 14 bis 17 Uhr und Samstag von 11 bis 14 Uhr) geöffnet. Der Eintritt ist frei. red