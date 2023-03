Unter dem Namen „Work.Land.Life – Landleben auf Probe in Oberfranken “ bietet „ Oberfranken Offensiv“ kreativen Köpfen und motivierten Stadtmenschen die Chance, die Vorzüge des Landlebens für sich zu entdecken. Im Juni und Juli werden ihnen in Nordhalben (Landkreis Kronach) Wohnraum und Büro zur Verfügung gestellt. In der Gemeinschaft von Gleichgesinnten können sie sowohl ihre eigenen Projekte vorantreiben als auch aktiv die ländliche Gemeinde zukunftsweisend weiterentwickeln.

Die Digitalisierung macht unsere Bürojobs immer flexibler. Ein Laptop und ein Internetanschluss reichen inzwischen vielen Berufstätigen aus, um von überall aus arbeiten zu können. Hinzu kommt, dass sich immer mehr Menschen nach der Idylle und der Gemeinschaft der ländlichen Regionen sehnen. Genau diese Trends greift „ Oberfranken Offensiv“ in „Work.Land.Life – Landleben auf Probe in Oberfranken “ auf. Dieses Projekt soll nun im Rahmen des Demografie-Kompetenzzentrums umgesetzt werden.

Ideenschmiede im Grünen

Ziel des Projekts ist es zu zeigen, dass modernes, dezentrales Arbeiten in Oberfranken hervorragend möglich ist und der Arbeitsplatz nicht zwingend am Firmensitz sein muss. Gleichzeitig können die Teilnehmer von der Entschleunigung des Alltags und der Nähe zur Natur und Gemeinschaft profitieren. Das Konzept kann eine Chance sein, ländliche Räume neu zu entdecken und Ortskerne wiederzubeleben.

„ Oberfranken Offensiv“ bietet bis zu zehn Freiwilligen im Sommer ein solches Landleben auf Probe an. Gesucht werden offene, kommunikative und neugierige Stadtmenschen, die Lust haben, testweise das Landleben kennenzulernen und der Region zukunftsweisende Impulse zu geben. In einem vollausgestatteten Co-Working-Space, dem Nordhalben-Village, können sie im Juni und Juli remote ihrer täglichen Arbeit nachgehen oder eigene Projekte weiterentwickeln.

Bis 31. März haben alle Interessenten die Möglichkeit, sich auf der Website work-land-life.de zu bewerben. Unter dem Link sind auch weitere Informationen zu finden. Im April werden die Bewerber informiert, ob sie von Juni bis Juli das Landleben in Nordhalben kostenfrei testen können. red