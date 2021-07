Im großen Sitzungssaal des Rathauses findet am kommenden Donnerstag, 29. Juli, um 16.30 Uhr eine Sitzung des Bau-, Stadtentwicklungs- und Wirtschaftsausschusses der Stadt Kronach statt. Auf der Agenda stehen der Umbau und die Sanierung der Amtsgerichtsstraße sowie der Neubau von zwei Mehrfamilienhäuser mit 21 Wohneinheiten und einer Tiefgarage in der Joseph-Haydn-Straße in Kronach . red