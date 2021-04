Die Katholische Erwachsenenbildung bietet am Donnerstag, 22. April, einen Online-Vortrag zum Thema " Geschwister - die täglichen Herausforderungen" an. Pädagogin Christine Brockhard wird anhand verschiedener Beispiele am virtuellen Elternabend Wege und Konfliktlösungen besprechen. Beginn ist um 20 Uhr. Anmeldung per E-Mail: kath.bildung-kronach@t-online.de. Nähere Informationen gibt es unter Telefon 09261/61767. Der Vortrag ist kostenlos. red