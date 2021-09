In der festlich geschmückten Rosenkranzkönigin-Kirche wurde am vergangenen Sonntag Jubelkommunion gefeiert. Dabei gedachten zwölf Gläubige ihrer Erstkommunion vor 25, 50, 60, 75 beziehungsweise 80 Jahren. Zelebriert wurde der Gottesdienst von Dekan Detlef Pötzl, die musikalische Gestaltung übernahm Uwe Thoma an der Orgel.

Viele verschiedene Lebensgeschichten seien in der vergangenen Zeit geschrieben worden, sagte Dekan Pötzl. „Im Rückblick dürfen wir dankbar sein für alles Gute und Schöne, das wir erlebt haben, und dürfen hoffnungsvoll den Blick in die Zukunft wagen, weil Gott an unserer Seite steht und eine gute Zukunft verheißt.“ Der Geistliche appellierte an die Jubilare, die geschenkten Talente und Fähigkeiten für eine friedvolle und gerechte Welt einzusetzen. In Bezug auf das Evangelium sagte Pötzl, dass man nicht nur an sich selbst, sondern auch an die Mitmenschen denken und für die gute Sache eintreten solle.

Zur Erinnerung an ihren Ehrentag erhielten die Jubilare eine rote Rose als Zeichen der Liebe Jesu . Pötzl wünschte ihnen weiterhin viel Freude im Glauben.

Vor 25 Jahren empfingen Janine Fischer, Nicole Stingl, Sandra Wicklein und Uwe Thoma die Erstkommunion . Den 50. Gedenktag ihrer Erstkommunion begingen Walter Jakob, Bernd Ketterer, Christof Krebs, Georg Martin und Clemens Wicklein, ihr Jubiläum für 60 Jahre feierte Rosina Jakob. Anna Martin gedachte der Erstkommunion vor 75 und Alfred Jakob vor 80 Jahren. Uwe Thoma