Der Stockheimer Ortsteil Reitsch stand am Wochenende ganz im Zeichen der Kleintierzucht . Die Schirmherrschaft dieser auf hohem Niveau stehenden Großveranstaltung mit 540 Tieren hatte Stockheims Bürgermeister Rainer Detsch (FW) übernommen. Geboten wurden in der vereinseigenen Herrenberghalle der örtlichen Kleintierzüchter die Hauptsonderschau „Fränkischer Trommeltauben“, die Peter-Bayer-Gedächtnisschau sowie die Kreis- und Kreisjugendschau. Die Leitung der arbeitsintensiven Ausstellung hatte Bernd Roth in Zusammenarbeit mit Manfred Becker, Stefanie Zieger und Arnd Gratzke übernommen.

46 Aussteller, darunter drei Jugendliche, zeigten beachtliche Präsenz in Reitsch . Entsprechend groß war das Lob der zahlreichen Besucher. Bewertet wurden 477 Tauben sowie 63 Enten und Hühner. Akustisch vielfältig war an beiden Tagen das tierische Konzert mit Schnattern, Gurren und Krähen. Zum Kreis der Preisrichter zählten Volkmar Köhler, Ernst Fleischmann, Manfred Becker, Klaus Ruppert, Karl-Heinz Schremmer, Gerhard Wachter, Kurt Wasinski und Holger Wicklein.

Ausstellungsleiter Bernd Roth ging schwerpunktmäßig auf die Peter-Bayer-Gedächtnisschau ein, die zu Ehren des langjährigen Vorsitzenden in die Gesamtschau miteingebunden wurde. Roth erinnerte an die beachtlichen Leistungen des Gründungsvorsitzenden, der maßgeblich am Bau der Herrenberghalle beteiligt gewesen sei. Peter Bayer habe 30 Jahre mit großem Engagement den Kleintierzuchtverein Reitsch geleitet und auf ein hohes Niveau gebracht, betonte der Ausstellungsleiter. Seine besondere Anerkennung galt vor allem auch dem 84-jährigen Preisrichter Kurt Wasinski, der vierzig Jahre dieses Amt mit großer Sorgfalt ausgeübt hat.

Kreisvorsitzender Klaus Ruppert würdigte die Einsatzbereitschaft der Reitscher Kleintierzüchter. Sie seien, so versicherte er, ein Aktivposten in der großen Gemeinschaft der Kleintierzüchter. Leider müssten auch die Züchterfreunde den Gürtel enger schnallen, denn die Kosten für Futter und Energie seien in die Höhe geschnellt.

Der Vorsitzende der Fränkischen Trommeltauben, Thomas Gutmann, lobte das hohe Meldeergebnis. „Unsere „Trommler“ sind ein Stück altes Kulturgut, das erhaltenswert ist und neue Liebhaber dringender denn je benötigt.

Zum Kreis der Pokalgewinner zählten auch die Nachwuchszüchter Constantin Appel, Julian Beetz und Lukas Grosser. SV-Champions 2022 wurden Stefanie Zieger (Fränkische Trommeltauben, rot) sowie Franz Weger (Fränkische Trommeltauben, Blauschimmel).

Gerd Fleischmann