Mit der Landesstellenplanung passt die evangelisch-lutherische Kirche Bayern die landeskirchlichen Stellen den veränderten Rahmenbedingungen an. Das ab Juli 2024 umzusetzende Kontingent wird für jedes Dekanat nach einer bestimmten Formel berechnet. Für Kronach-Ludwigsstadt mit aktuell circa 18.200 Kirchengliedern ergeben sich 17,5 Planstellen. Der Dekanatsausschuss hatte das von ihm in einem breiten Beteiligungsprozess erarbeitete Verteilszenario bereits einmütig beschlossen.

Der Beschluss sieht zwei Jugendreferentenstellen, eine Diakonstelle, eine halbe Stelle für die Altenheimseelsorge, eine Kirchenmusikerstelle sowie eine Stelle als Dekan mit einem Gemeindeanteil von 0,3 vor. Die restlichen Pfarrstellen werden auf die Kirchengemeinden verteilt, wie nun in der Dekanatssynode erläutert wurde.

Ein Blick auf die Verteilung: Region Nord: Pfarrer Tettauer Winkel (1), Kirchgemeinden Ebersdorf und Lauenstein (1/2), Ludwigsstadt und dazugehörend (1), Heinersberg-Nordhalben (1/2), Pressig-Rothenkirchen (1); Mitte: Burggrub und Stockheim (1), Kronach (1,5), Pfarrei aus Kirchengemeinden Fischbach, Seibelsdorf und Unterrodach (2); Süd: Pfarrei aus Burkersdorf, Hain und Küps (1,5), Schmölz (1), Hummendorf und Weißenbrunn (1).

Jugendarbeit ist wichtig

„Wir wollen die Jugend“, bekundete Dekan Markus Müller, einen Fokus auf die Jugendarbeit zu legen, was sich in den beiden Jugendreferenten-Stellen ausdrücke. Sein Dank galt allen Beteiligten und Betroffenen, diesen Weg trotz aller vorgegebenen Einschnitte mitzugehen. Aus seiner Sicht habe es sich als gut erwiesen, nicht einem „Masterplan“ aus dem Landeskirchenamt folgen zu müssen, sondern auf Dekanatsbezirksebene entscheiden zu können. Die drei gebildeten Regionen gewährleisteten, weiterhin „gemeinsam verantwortlich in die Zukunft gehen zu können“.

„Dieser Weg wird heute und morgen nicht zu Ende gegangen sein“, erklärte er, dass die evangelisch-lutherische Kirche Bayern schon jetzt die vorhersehbare Situation nach dem Jahr 2030 in den Blick nehme – mit einem weiteren Rückgang der Kirchenmitglieder von 20 Prozent und damit auch des derzeitigen Kirchensteueraufkommens. Leider sei auch davon auszugehen, dass in sieben Jahren nur etwa die Hälfte des jetzigen Portfolios an Pfarrern zur Verfügung stehen werde. Kirchliches Leben könne dann nur gemeinsam gelingen. „Der Pfarrer , der nur seinen eigenen Kirchturm kennt, wird Geschichte sein“, appellierte er, die Zusammenarbeit und Suche nach Synergien überall zu vertiefen. „Wir haben uns diese Aufgabe nicht leicht gemacht“, betonte das Präsidiumsmitglied der Dekanatssynode, Horst Moser, der eingangs auch die zahlreichen Teilnehmer im Ludwigsstädter Gemeindehaus begrüßt hatte.

Der neue Dekanatskantor

Im Rahmen der Frühjahrssynode stellte sich auch Micha Haupt vor, der zum 1. November 2022 sein Amt als Dekanatskantor angetreten hatte. Seine Aufgabe besteht vor allem in der Gestaltung der Kirchenmusik innerhalb der Kirchgemeinde und im Dekanat.

Der Dekanatsbeauftragte für Mission, Pfarrer Achim Gerber, informierte über die seit rund 50 Jahren bestehende Partnerschaft des Dekanats zum Bezirk Kaintiba in Papua-Neuguinea. Im 19. Jahrhundert wurden weite Teile Papuas zur Kolonie und von Europäern christlich missioniert. Die evangelisch-lutherische Kirche hinterließ ihre Spuren. In diese Zeit gehen die Kontakte zurück, auf die heute Partnerschaften aufbauen.

Kaintiba ist eine sehr ländlich geprägte Gegend im südwestlichen Pazifik, mehr als 13.000 Kilometer von Kronach entfernt. Rund alle fünf Jahre besuchen sich Abgeordnete der Partnerdekanate gegenseitig, um über Briefe oder neue Medien hinaus den Kontakt zu pflegen. Zuletzt waren im Februar 2015 die Pfarrer Martin Gundermann und Christoph Teille in Kaintiba sowie 2016 eine Abordnung in Kronach . Dem kleinen Partnerschaftskreis des Dekanats gehören Gerda Bohl aus Weißenbrunn, Andrea Ehrhardt aus Ludwigsstadt sowie die Pfarrer Andreas Heindl aus Kronach und Reinhold König aus Küps-Burkersdorf an. Begonnen wurde die Synode mit einer Andacht in der Michaeliskirche. hs