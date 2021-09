Rosen , Stauden , Kunsthandwerk, Livemusik und Biergartenbewirtung vor einer traumhaft schönen Kulisse, all das und noch viel mehr erwartet die Besucher des Rosen- und Gartenmarkts am Wochenende auf der Festung Rosenberg . Die weithin als Rosenmesse bekannte Veranstaltung findet heuer unter neuem Namen an einem neuen Ort im weitläufigen Gelände statt, nah am romantischen Festungswald und doch umgeben von imposanten Mauern, die für die Festung Rosenberg so typisch und einmalig sind.

Passend zum beginnenden Herbst bietet der Rosen- und Gartenmarkt viel Schönes, Buntes und Schmückendes für draußen und drinnen, und auf die Kinder warten ganz besondere Überraschungen wie Lamas, Baumklettern, Töpfern, Ponyreiten (am Sonntag) und Führungen.

Zusammengefasst also ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein inmitten einer zauberhaften historischen und zugleich naturnah-waldreichen Atmosphäre.

Der Markt ist am Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre zahlen keinen Eintritt. Ein Shuttlebus verkehrt ab dem Schützenhausparklatz. Die Museen der Festung Rosenberg sind geöffnet.

Es gilt die 3G-Regel. Zugelassen werden also nur Geimpfte, Getestete oder Genesene.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.kronach.de/rosenmarkt. red