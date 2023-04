Der Vorsitzende der Soldaten- und Reservistenkameradschaft Nordhalben Bernd Radlo trat bei der turnusgemäßen Neuwahl nicht mehr an: Als sein Nachfolger wurde Tobias Bensmann gewählt.

Versammlungsleiter Michael Ries leitete die Neuwahlen, die eine völlig neue Mannschaft ergaben. Als Vorsitzender wurde Tobias Bensmann aus Geroldsgrün gewählt. Neuer Zweiter Vorsitzender ist Thomas Neubauer. Als Schriftführer fungiert in Zukunft Wilhelm Ferge. Die Kasse wird künftig von Sebastian Schettl aus Kronach geführt. Die neuen Revisoren sind Norbert Orbitz aus Marktrodach und Oliver Drechsler aus Weißenbrunn.

Die acht Delegierten sind: Vorsitzender Tobias Bensmann, Horst Schnura, Thomas Neubauer, Sebastian Schettl, Klaus Weber, Manfred Köstner, Oliver Drechsler, Detlef Heublein und Michael Rybar. Bensmann gab als neuen Schießsportbeauftragten Hugo Lippert bekannt.

BKV-Kreis- und Bezirksvorsitzender Gottfried Betz ehrte Oliver Drechsler mit dem Reservisten Tätigkeitsabzeichen in Silber. Das BKV-Reservistenverdienstkreuz in Bronze erhielten: Tobias Bensmann, Michael Braun , Wilhelm Ferge, Werner Gluth, Sebastian Schettl, Norbert Orbitz und Michael Ströhlein.

Das BKV-Reservistenverdienstkreuz in Silber erhielten: Siegfried Adler, Thomas Neubauer, Jörg Niedner und Edmund Wunder. Das BKV-Reservistenverdienstkreuz in Gold erhielten: Armin Lorenz, Manfred Wunder und Heinz Demantke.

Das BKV Ehrenkreuz in Silber an Bande ging an Rudolf Gluth, Joachim Lang und Manfred Köstner. Henry Ziegler konnte sich über das BKV Ehrenkreuz in Gold am Bande freuen. Heinz Demantke bekam das Reservisten Verdienstkreuz in Gold angesteckt. Das Böllerschützen Tätigkeitsabzeichen in Gold konnte Jochen Neubauer in Empfang nehmen. Das Fähnrichverdienstkreuz in Gold wurde Harald Wunder verliehen.

Das Verbandsverdienstkreuz für hervorragende Verdienste in Gold ging an Horst Schnura und Bernd Radlo. Diese hohe Auszeichnung werde äußerst selten vergeben. miw