Im Friseursalons „Andrea“ in Rothenkirchen findet eine Verkaufsaktion statt. Zu kaufen gibt es gehäckelte und gestrickte Babykleidung . Der Erlös geht an die Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach“.

Die Idee dazu kam der Inhaberin in einem Gespräch mit Sängerin Theresa Müller, deren Oma nur ein paar Meter vom Friseursalon entfernt wohnt. Ursula Roske strickt und häkelt seit Jahren Babywollsachen. Ob Söckchen, oder Mützchen − ihre selbst gestrickten Sachen kommen nicht nur bei Müttern gut an, sondern auch Omas und Verwandte nehmen bunte Stricksachen gerne als Geschenke für die Kleinen. Im vergangenen Jahr gab es die schönen Babysachen in der Hebammenpraxis von Karin Zapf in Kronach. Inzwischen, so sagt Enkelin Theresa, hat die Oma schon über 1000 Paar Söckchen gestrickt und gehäkelt und verschenkt.

Dieses Mal stellt das Friseurteam einen Teil des Salons zur Verfügung, berät Interessierte und übernimmt den Verkauf.

Der Erlös der Babysachen geht zu 100 Prozent an „1000 Herzen“. Dessen Initiatoren Herta und Gerhard Burkert- Mazur haben nun die Verkaufsaktion im Friseursalon Andrea mit eröffnet.

