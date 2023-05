Der SPD-Ortsverein Gehülz hält heute noch die alte sozialdemokratische Tradition der Maifeier aufrecht. Für die Sozialdemokraten ist der Tag der Arbeit ein bedeutender Feiertag für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die Festrednerin, Kreisrätin Sabine Groß aus Kronach, stellte dies in ihrer Ansprache als respektable Leistung heraus und dankte dafür dem kleinen SPD-Ortsverein Gehülz .

Im Landkreis Kronach waren es bis vor wenigen Jahren noch etliche SPD-Ortsvereine, die der Tradition der Maifeier treu blieben. Dieses Jahr blieb nur noch der kleine, 18 Mitglieder zählende SPD-Ortsverein Gehülz übrig. Der DGB stellte den 1. Mai dieses Jahres unter das Motto „Ungebrochen solidarisch“. Es ging um eine gerechte und friedliche Zukunft, für einen starken Sozialstaat und eine leistungsfähige öffentliche Daseinsvorsorge.

„Wir wollen eine Gesellschaft, in der Toleranz, Integration und Inklusion einen hohen Stellenwert haben und keiner ausgegrenzt wird“, so Sabine Groß. SPD-Stadtverbandsvorsitzender Ralf Völkl und SPD-Kreisvorsitzender Ralf Pohl gingen auf die Stadt- und Kreispolitik ein. Beide hoben aber auch die hervorragende Arbeit der SPD Gehülz hervor. In erster Linie bestehe dieser agile und aktive Ortsverein aus der Familie Simon. Hans Simon führt den Verein als Vorsitzender schon seit 2005. Die ganze Familie war am Festtag in die Vorbereitungen und die Durchführung der Festlichkeiten involviert.

Der Sohn des Vorsitzenden, Frank Simon, konnte für 25-jährige Mitgliedschaft bei der SPD geehrt werden. Von 2002 bis 2005 führte er den Ortsverein an. Inzwischen ist er Zweiter Vorsitzender. Ein weiterer großer Aktivposten sollte für 45 Jahre Treue zur Partei geehrt werden. Otmar Schubart, der leider nicht anwesend sein konnte. Vorsitzender Hans Simon dankte zum Schluss dem ATSV Gehülz für die zur Verfügungstellung des Sportheims und den Bergmusikanten für die Unterhaltung mit traditioneller Blasmusik. eh