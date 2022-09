Kronach — „Es weihnachtet sehr!“ – zumindest hat man schon seit einigen Wochen dieses Gefühl bei der Benefizaktion „1000 Herzen für Kronach “. Hier laufen nämlich schon seit Monaten die Vorbereitungen für die diesjährige große Weihnachtsgala, die am Samstag, 10. Dezember, um 19 Uhr im Kreiskulturraum präsentiert wird.

Gala muss seit 2013 pausieren

Die Benefizveranstaltung soll nun wieder stattfinden, nachdem sie zum letzten Mal im Jahr 2013, mit elf Veranstaltungen in Folge, mit großem Erfolg stattgefunden hat. Danach musste sie zwangsweise wegen der Sanierung des Kreiskulturraums und wegen der Corona- Pandemie mehrere Jahre ausfallen. Auch Anfang diesen Jahres waren sich die Veranstalter noch unsicher, ob man so eine Großveranstaltung planen soll und wenn ja, unter welchen Voraussetzungen.

Die Organisatoren erhielten neben den gesunkenen Inzidenzzahlen einen weiteren Motivationsschub durch eine freudige Nachricht. Der 70-jährige Schlossermeister Wolfgang Hempfling aus Beikheim schloss sich den ehrenamtlichen Helfern an und sagte zu, die Gestaltung des Bühnenbildes inklusive aller Kulissen zu übernehmen.

Marc Zapf, der schon einige Jahre zum Team der „1000 Herzen“ gehört, kannte die vielfachen Fähigkeiten von Wolfgang Hempfling und er sprach Hempfling an, denn nach dem Ableben des langjährigen Bühnengestalters Paul Ultsch suchte der Verein einen Nachfolger.

Traum geht in Erfüllung

Wolfgang Hempfling hat sofort „Ja“ gesagt. Seit einigen Wochen ist er fleißig damit beschäftigt, eine Kulisse und ein Bühnenbild zu kreieren, das die Aufführungen in weihnachtliche Stimmung verzaubert.

Sein Lieblingswerkstoff sei schon von der Lehrzeit an Holz gewesen und nun als Rentner könne er sich in seiner gut ausgestatteten Werkstatt voll und ganz der Holzverarbeitung zuwenden. Es sei ein Traum für ihn, sich für „1000 Herzen“ und damit für die gute Sache einsetzen zu dürfen und dafür seine Fähigkeiten und Kenntnisse leidenschaftlich zur Verfügung zu stellen.

Sterne werden vom Himmel geholt

Inzwischen funkeln Herzen, glitzern Sterne und leuchten Kerzen sowie Weihnachtsschmuck in der Werkstatt . Das Bühnenbild fängt an, Gestalt anzunehmen, wie ein Blick in die Arbeitsstätte mit den vielfältigen Werkzeugen verrät. Wolfgang Hempfling wird die Besucher in ein tief verschneites Winterdorf entführen in dem auch Sterne vom Himmel geholt werden.

Das Team von „1000 Herzen“ zeigt sich voller Zuversicht, unter dem Motto „Dezember-Träume“ auf einer Reise durch das Dezember-Wunderland bis zum Christkind, mit vielen bekannten Künstlern Wünsche und Träume schon in der Vorweihnachtszeit für die Zuschauer erfüllen zu können.

Auch das Kreiskulturreferat unterstützt

Auch das Kreiskulturreferat im Landratsamt Kronach unterstützt den Verein „1000 Herzen“: Das Team um Kreiskulturreferentin Julia Völker hat Eintrittskarten entworfen und auch den Kartenverkauf für die Weihnachts-Gala übernommen. Ab dem 4. Oktober startet der Vorverkauf.