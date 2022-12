Langjährige Sänger hat der Gesangverein 1928 Oberrodach ausgezeichnet. So erhielten die beiden Ehrenmitglieder Friedhard Kesch und Leo Kafka sowie Hans Zinner für 50 Jahre Singen die goldene Ehrennadel des Fränkischen Sängerbunds ( FSB ) und des Deutschen Chorverbands. Für 40 Jahre wurde den Ehrenmitgliedern Heinz Backer und Waldemar Backer sowie Alfred Schaller die FSB-Ehrennadel in Gold zuteil.

Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre erhielt Werner Hüttner. Für langjährige Treue wurden Leo Schön (70 Jahre) und Bürgermeister Norbert Gräbner (25) ausgezeichnet.

Vorsitzender Jürgen Malcher zeigte sich erfreut, dass der Optimismus und die Sangeslust der 18 Aktiven nach der langen Durststrecke der Corona-Jahre ungebrochen seien.

So habe man seit März 30 Singstunden sowie sieben öffentliche Auftritte absolviert. Auch an die Restaurierung der Vereinsfahne sowie den Umzug der Sänger vom alten Oberrodacher Rathaus ins „Haus der Begegnung“ erinnerte der Vorsitzende.

Die Geehrten würdigte der Vorsitzende im Beisein von Drittem Bürgermeister Roland Pompe und Dirigent Edgar Schmidt als „wahre Urgesteine des gemeindlichen Chorgesangs“. Es sei nicht mehr alltäglich, dass jemand über ein halbes Jahrhundert einem Verein die Treue halte, unterstrich Pompe.

Im kommenden Jahr hat der Verein wieder einiges vor. So wurde als Novum für 2023 erstmals ein Wirtshaussingen angeregt. In diesem Jahr stehen auch noch zwei Auftritte an: Am 17. Dezember um 18 Uhr in der Zeyerner Kirche und tags darauf um 9 Uhr in der Oberrodacher Heilig-Kreuz-Kirche begleitet man unter der Leitung von Edgar Schmidt die beiden Gottesdienste. miw