Schon vor Corona durfte sich jeder glücklich schätzen, der einen Garten besitzt. Tatsache ist aber auch, dass Menschen gerade in schweren Zeiten verstärkt auf Selbstversorgung setzen. So hat sich der Stellenwert des eigenen Obstbaums in den zurückliegenden Jahren erhöht.

Der Gartenbau-Kreisverband Kronach unter der Leitung von Fritz Pohl aus Theisenort mit seinen 44 angeschlossenen Vereinen fördert diesen Trend zu mehr Nachhaltigkeit. Dem Apfel und der Umwelt verpflichtet ist insbesondere der Obst- und Gartenbauverein Effelter: Jedes Neugeborene erhält vom Verein einen Apfelbaum.

Ab Januar genussreif

Weit verbreitet ist insbesondere im Frankenwald der Winterapfel „ Golden Delicious “. Ab Januar ist die Genussreife erreicht. Die süßaromatisch schmeckende Frucht – bis zu fünf Monate lagerfähig - war einst Lieblingssorte der Apfelzüchter in Deutschland. gf