Endlich wird es heuer wieder in Mitwitz ein Schützenfest auf dem Gelände des Schützenhauses „Am Riegel“ geben. Es soll am 22. Juli stattfinden. Das Schützenfest soll als „Rock-Abend“ oder ähnlich durchgeführt werden. Dabei sollen auch die Sieger der Ortsmeisterschaften im Juni gekürt werden.

Coronabedingt mussten die Hauptschießen 2020 und 2021 abgesagt werden. Heuer sollte dieses im April stattfinden, wurde aber auf den September verschoben, erklärte Schützenmeister Ralf Plack.

Die Mitwitzer Schützen werden heuer Ausrichter der Abschlussfeier der diesjährigen Rundenwettkämpfe sein. Die Mitwitzer sind mit einer Luftgewehr-Mannschaft Freihand in der Gauklasse I, einer Seniorenmannschaft in der Gau-Oberliga am Start. Das eigene Schützenhaus sorgt für komfortable Schießbedingungen, auch im Bereich Pistole.

„Wir haben ein ziemlich neues Schützenhaus, alles überschaubar, und können wirklich stolz sein, dass wir diese Zeit gemeistert haben“, blickte Ralf Plack zurück. Viele Schützenvereine hätten mit dem Erhalt ihrer Schießstätten Probleme bei steigenden Kosten und zurückgehenden Mitgliederzahlen. Hier dürfen die Mitwitzer Schützen mit 98 Mitgliedern zufrieden sein, erklärte Vorsitzender Gerhard Sander. Er verwies darauf, dass die Schützenstube des Vereins am Freitag ab 17 Uhr und am Sonntag ab elf Uhr geöffnet hat.

Bei den Mitwitzer Schützen zeichnet sich ein Wechsel ab: Ralf Plack, seit 27 Jahren Erster Schützenmeister, kündigte an, im kommenden Jahr sein Amt an einen Jüngeren oder eine Jüngere abgeben zu wollen. rg