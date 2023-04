Die Mitgliederzahl des Musikvereins Neufang ging auf 356 zurück. 47 aktive Musikers sind bei der Blaskapelle im Einsatz – davon befinden sich acht Jungmusiker bei den „Brasskids“ noch in Ausbildung. Der Chor „Eintracht“, der ebenfalls dem Verein angegliedert ist, hat 30 aktive Sänger und Sängerinnen.

Besondere Highlights

Großen Wert lege man auf die Ausbildung von Kindern, um sie später in den Verein einzugliedern, berichtete. Marco Kotschenreuther. Highlights seien sicherlich die Auftritte beim Schützenfest in Kronach, in Wallenfels, Ludwigsstadt und Welitsch sowie die Teilnahme am „Staplerfest“ in Neufang gewesen.

Investitionen stehen bevor

Die Renovierungsarbeiten am Musikheim konnten aufgrund von tatkräftigen Handwerkern schnell und wirksam umgesetzt werden. „Es stehen noch die Pflege der Außenanlagen und Investitionen im Treppenaufgang bevor“, ergänzte er. Sein besonderer Dank galt dabei Dirigent Jens Müller , der mit viel Herzblut ein Garant für den ausgezeichneten Stand der Kapelle sei. Ein weiterer Dank galt den vielen Helfern, die uneigennützig den Verein unterstützten. Erfreulicherweise konnten sieben Jungmusiker die D1-Prüfung erfolgreich ablegen.

Nachfolge angetreten

Der neue Dirigent des Gemischten Chores „Eintracht“, Hans Maier , der die Nachfolge des ausgeschiedenen Gerhard Föhrweiser antrat, betonte, dass man nach langer Pause wieder Freude am Gesang gefunden habe. Mit einem kurzen Ausblick auf das kommende Jahr schloss Marco Kotschenreuther die Zusammenkunft. hfm