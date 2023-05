Wie kann Wasser besser in unseren Wäldern als Schwammspeicher zurückgehalten werden? Diese Frage stand im Mittelpunkt eines Seminars. Der Forstbetrieb Nordhalben der Bayerischen Staatsforsten hatte es gemeinsam mit der ANW und dem Ökologisch-Botanischen Garten an der Universität in Bayreuth organisiert.

Forstbetriebsleiter Daniel Kraus führte durch das Seminar und resümierte am Ende, es habe viele Möglichkeiten aufgezeigt, wie Wasser länger in den Wäldern gehalten werden kann.

Der Slogan „Temperatur bewegt Wasser “ mache deutlich, wie wichtig die Kühlungsfunktion der Wälder für das Waldinnenklima, aber auch für die umgebende Landschaft sei. Kraus sah zwar nach wie vor Forschungsbedarf, das dürfe jedoch nicht davon abhalten, schon jetzt erkennbare Ansätze, Wasser verstärkt in den Wäldern zu halten, in der Praxis umzusetzen.

Marius Floriancic von der ETH Zürich erklärte die Wasserflüsse im Ökosystem Wald . Überraschende Erkenntnis: Nur 22 Prozent des Niederschlags gelangen in den Wurzelraum der Bäume, der größere Teil verteilt sich im Waldökosystem oder wird wieder an die Umgebung abgegeben.

Bedeutung des Totholzes

Eine besondere Bedeutung kommt dabei der Waldstreu und dem Totholz zu, wodurch Wasser zurückgehalten wird. Günstig für den Wasserhaushalt sind unterschiedlich tief wurzelnde Baumarten.

Daniel Abel von der Universität Würzburg erläuterte Prognosen zur Niederschlags- und Temperaturentwicklung. Pierre Ibisch von der Forstlichen Hochschule in Eberswalde referierte über die Kühlungsleistung von Wäldern. Dass Totholz einen positiven Einfluss auf den Wasserhaushalt in Wäldern hat, bestätigte Anna Klamerus-Iwan von der Universität Krakau. Andreas von Hessberg von der Universität Bayreuth warb dafür, Störungen als positive Impulse zu sehen. Mit der Wasserrückhaltung in der Praxis befassten sich die Fachleute Ellen Koller und Thomas Malzer. red