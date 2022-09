Die Kreishandwerkerschaft Kronach und die Handwerkskammer für Oberfranken wollen Handwerksbetrieben Impulse geben, wie sie ihren Markenauftritt zur Gewinnung von Neukunden und Personal professionalisieren können. Im Vortrag „Mach auf deinen Betrieb aufmerksam!“ beantworten Sibylle Fugmann (sf Personalberatung) und Britta Rürup (Punktlandung Marketingkommunikation) folgende Fragen: Welche Faktoren sind entscheidend? Wie wird ein Unternehmen für Mitarbeiter, Bewerber und Kunden attraktiv? Wie gewinne und halte ich Personal? Wie kann ich meine Firma zielführender präsentieren? Dieser Vortrag findet am Donnerstag, 29. September, ab 18 Uhr auf der Wintergarteninsel des Innungsmitglieds Baumann Wintergarten, Industriestraße 1 in Stockheim , statt und beginnt mit einem kleinen Imbiss. Interessierte Betriebe sind eingeladen, die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Kreishandwerkerschaft Kronach bittet um Anmeldung bis spätestens Freitag, 23. September, per E- Mail an info@khs-kronach.de, Telefon 09261/603810 oder Fax 09261/603830. eh