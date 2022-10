Wenn in diesen Tagen die Gallus-Kirchweih in Küps gefeierte wurde, so geschah dies genau 425 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung im Jahr 1597. Bereits vorher wurden Märkte abgehalten, aber dies ist das letzte urkundlich nachweisbare Datum – Urkunden älterer Zeit sind nicht mehr auffindbar. Ein denkwürdiger Jahrestag!

Im Volksmund wird die Kirchweih auch als „Kalte Kirchweih “ bezeichnet, neben der alljährlich im Juli begangenen Jakobi-Kirchweih, der sogenannten „Warmen Kirchweih “. Ihren Namen verdankt die „Kalte Kirchweih “ dem heiligen St. Gallus, dessen Gedenktag am 16. Oktober begangen wird. Ihm zu Ehren findet in Küps die St. Gallus-Kirchweih normalerweise mit Herbst- und Bauernmarkt statt. Fällt Gallus auf einen Sonntag, werden auch die Kirchweih und der Markt an diesem Tag abgehalten. Der Gedenktag des aus Irland oder Frankreich stammenden Mönchs findet sich in den Kalendern der evangelischen , römisch-katholischen und orthodoxen Kirche.

Sehr detailliert beschreibt Pfarrer Pöhlmann die Gepflogenheiten vergangener Zeit: „Der Dorf- und Gemeindeherr hatte das Recht an diesem Volksfeste, wo viele Menschen im Orte zusammenströmen, zumal in alten Zeiten auch Jahrmarkt hier abgehalten wurde, und es nicht selten bei hitzigen Köpfen zu blutigen Ausschreitungen kam, ein besonderes Friedgebot ausgehen zu lassen und so den sogenannten Kirchweihschutz auszuüben.“ Bezüglich dieses vormals nicht unbedeutenden Jahrmarkts mag eine kurze geschichtliche Notiz Aufschluss geben aus dem Jahr 1757, welche uns aufzählt:

Schusterstände an der Kirchtür linker Hand: 15, rechter Hand: 6; Eingepflöckte Stände am Fuhweg: 3, an der Schmieden: 6, ober der Schmieden: 9, unter der Schmieden: 18, bei der Mauer: 7; Gerberstände: 19; 1 von Küps , 10 von Coburg, 3 von Burgkunstadt, 4 von Kronach, 1 von Zeuln.“

Besonders interessant war die Durchführung des Kirchweihschutzes: In der Frühe des Kirchweihtages, meist erst nach der Predigt, wurde auf der Schankstatt des Dorfherrn das sogenannte Kleynoth zum Bodenloch ausgehängt, als Zeichen der Ortsherrschaft. Dieses Kleynoth war eine Art Fahne. In der Kirche nach der Predigt wurde in der Regel vom Schulmeister das Friedgebot oder auch der Verbotszettel öffentlich verlesen und verkündet.

Dieser wurde sodann am Kirchentor angeschlagen und an der Linden auf dem Plan oder auch an einer besonders aufgerichteten Säule vor der Schenkstatt des Dorfherrn. Zugleich wurde an dieser Säule ein kaiserliches Wappen mit einem Centfähnlein angebracht. Es galt als ein schwerer Frevel, diese unverletzlichen Herrschaftszeichen zu beschädigen.

Der Tanz begann nach dem Vespergottesdienst, nachdem zuvor der Kirchweihfriede oder das Friedensgebot vom Herrschafts- und Gerichtsknecht nochmals öffentlich ausgerufen war mit folgender Einleitung: „Seid stille, ziehet die Hüte ab und merket, weswegen wir hier sind“. „Der Rayhen“ wurde gewöhnlich vom Verwalter der Herrschaft eröffnet und letzterer eine Huldigung dargebracht, die den Platzburschen und Mädchen meist ein Stück Tuch oder Barchent eintrug. Beim Gebetläuten ging alles vom Platze ab, wobei der Platzknecht für Ordnung sorgte. Noch heute erinnert am hiesigen „Plan“ jener malerische Turm an jene Sitte, die „von alters her kommen und bräuchlich gewesen“. che