Kronach — Der große Kinosaal war voll besetzt. Es raschelte und roch nach Popcorn, als sich die 127 Schüler und ihre begleitenden Lehrkräfte der beiden Kronacher Realschulen und des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums auf ein gleich in mehrfacher Beziehung außergewöhnliches Kinoerlebnis freuten. Besonders war auch, dass sich ihnen die seltene Gelegenheit bot, die Menschen, die vor und hinter der Kamera gestanden haben, zu treffen und ihnen im Anschluss an den Dokumentarfilm Fragen zu stellen; waren doch auch der Filmemacher Jonathan Ziegler und seine Frau Sarah Dorner vor Ort.

Der Zwangsprostitution entkommen

Zunächst entführte der Film sein junges Publikum über Nürnberg und Stuttgart bis hin nach Indien. In den gezeigten Interviews erfuhren die Schüler viel Interessantes über die Motivation, Probleme sowie Erfolge des Geschäftsführers von Glore, einem Modegeschäft für faire Mode aus Nürnberg, sowie der Gründerin des Modelabels „eyd“ aus Stuttgart. „Eyd“ lässt seine Produkte in Indien fertigen. Eine Filmsequenz konnte vor Ort gedreht werden. Die Näherinnen dort sind jahrelanger Zwangsprostitution entkommen und haben die Chance erhalten, über ihre Arbeit wieder Selbstwert aufzubauen und zurück in die Gesellschaft zu gehen. Dies war eine Überraschung für die Filmemacher: Faire Mode kann sogar humanitär sein. Unerwarteten Einblick in die Herstellung von Stoffen erhielten die Kinobesucher durch eine glückliche Fügung: Jonathan und Sarah machten Bekanntschaft mit einem jungen Deutschen, der nach Indien ausgewandert ist, um als Nachhaltigkeitsbeauftragter für einen indischen Baumwollverarbeiter zu arbeiten.

Bio, weil es wirtschaftlicher ist

Aufnahmen der vielen Verarbeitungsschritte und Maschinen beeindruckten die Schüler sichtlich. Bis hin zum Baumwollfeld in einem kleinen indischen Dorf reisten die Filmemacher. Auch hier hatten sie eine überraschende Erkenntnis: Die Familien dieses Dorfes bauen biologisch an, weil sie sich die teuren Pestizide sparen und zusätzlich einen höheren Preis für ihre Bio-Baumwolle erzielen. Es können somit nicht nur ideologische, sondern auch rein wirtschaftliche Gründe für den Bio-Anbau sprechen.

Ein kräftiger Applaus am Ende des Films machte klar, dass das sehr aufmerksame Publikum von den beiden Filmemachern und ihrem Dokumentarfilm begeistert und beeindruckt war. Im anschließenden Filmgespräch erzählten Jonathan Ziegler und Sarah Dorner von der Faszination Indiens, dieser doch so ganz anderen Kultur. Eine Schülerin fragte, ob es einen zweiten Teil geben könne. Falls es dazu kommen sollte, sind die Kronacher Schüler sicherlich wieder im Kino ...

Sarah Dorner beendete die Veranstaltung mit einer Livemusik-Einlage. So umrahmte der von ihr komponierte Soundtrack nicht nur den Film, sondern auch die Kinovorstellung. Ihr Liedtext ist ganz klar: „Es ist schwer, alles richtig zu machen, aber die Hoffnung braucht keine Perfektion. Es ist nicht leicht, immer wieder hinzuschauen, sich berühren zu lassen. Doch es ist, was wir brauchen, denn nur so wird es klar, dass das ,wie wir nehmen‘ Auswirkung hat, auf so viele Leben. Komm, wir schließen uns all den Hoffnungsträgern an, weil man diesen Weg nur gemeinsam gehen kann. Auch wenn wir’s nicht merken, es macht einen Unterschied. Auch wenn wir’s nicht sehen, es bedeutet so viel. Auch wenn’s uns was kostet, es ist so viel wert, denn wir leben gemeinsam auf der gleichen Welt.“

Eingeladen hatte der Kronacher Steuerkreis des Trägervereins zur Förderung des fairen Handels, der sich mit einer vielseitigen Veranstaltungsreihe an der „Fairen Woche“ beteiligt.