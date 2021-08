Der Fränkische Sängerbund begegnet dem Mangel an Chorleitern mit einem neuen Konzept. „Gerade im Bereich des Laienchors ist es wichtig, dass wir neben all der professionellen Musiktheorie nicht die ehrenamtliche Praxis aus den Augen verlieren“, sagt Pia Hempfling, die stellvertretende Chorleiterin im Sängerkreis Coburg- Kronach-Lichtenfels. „Grundlagen der Chorarbeit “ heißen diese Basisseminare, die an drei Tagen absolviert werden und zur „Chorleitungsassistenz“ führen. „Die Seminare finden ab September dezentral in Franken und der nördlichen Oberpfalz statt. Mehr Informationen gibt es unter www.fsb-online.de oder telefonisch bei der FSB-Landesgeschäftsstelle unter Telefon 09561/ 94499. red